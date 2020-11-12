أخصائية تغذية تنصح بكيفية رفع المناعة لدى كبار السن

صحة

قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائية التغذية، إن التغذبة السليمة في مرحلة الشيحوخة، تحمي كبار السن من الإصابة العديد من الأمراض المزمنة.

وتابعت يسري، أن التغذية السيلمة للأشخاص في عمر الشيخوخة، تساعدهم في الحفاظ على الحيوية، ونوعية الحياة الجيدة لأطول فترة ممكنة.

وأشارت إلى أن الأمراض المزمنة والعوامل المرتبطة بالشيخوخة، التي تؤدي إلى عدم كفاية تناول العناصر الغذائية يمكن أن ترتبط بالعديد من المضاعفات، ومنها:

ضعف الشهية.

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قلة تناول الطعام والخيارات الغذائية المتكررة.

تؤثر على التوازن الغذائي.

انخفاض وزن الجسم .

فقدان كتلة العضلات.

وأضافت يسري، أن هناك دراسات توصي بأن زيادة تناول البروتين، قد يكون مفيدًا لكبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة لمنع فقدان كتلة العضلات، وباعتباره جزء مهم في تكوين الأجسام المضادة للجهاز المناعي.

وأكدت يسري، أن الكالسيوم وفيتامين "د"، الذي يمكن تصنيعه في أجسامنا بمساعدة ضوء الشمس، يلعب دورًا في سلامة العظام، ويحفز نضج الخلايا بما في ذلك الخلايا المناعية، ويمنع فقدان العظام، ويحافظ على كثافة العظام الموجودة، ما يقلل من مخاطر السقوط والكسور.

وأفادت يسري بأن فيتامين "أ"، يساهم في تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض؛ حيث يمكن الحصول عليه من مكملات فيتامين "أ"، التي تحمي من الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل: الملاريا وأمراض الرئة.

وأشارت يسري، إلى أن هناك من المعادن المهمة لكبار السن مثل الزنك، لتطوير الخلايا المناعية، حيث أن نقص الزنك يتسبب في اختلال وظيفي في المناعة، ويزيد من قابلية الإصابة بالأمراض المعدية.

فيما أكدت يسري، أن ماده الجلوتاثيون الموجودة في طبق الشوربة، احد العناصر المهمة والواجب توافرها في أجسام كبار السن، وذلك لما توفره من تعزيز وتقوية مناعة الجسم، والمحافظة على صحه المفاصل لديهم.