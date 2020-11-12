الامارات | جزيرة ياس تحتفي بمهرجان الأضواء

شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة ياس تحتفي بمهرجان الأضواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جزيرة ياس في أبوظبي عن تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة احتفالاً بمهرجان الأضواء «ديوالي»، وستتيح من خلالها تجارب متنوعة تناسب جميع أذواق واهتمامات الزوار. وكشفت جزيرة ياس عن تقديم العديد من العروض المميزة بهذه المناسبة، وأوضحت أن الفعاليات تتوزع على مختلف وجهاتها الترفيهية المنتشرة في الجزيرة، بدءاً من خوض تجارب «عالم فيراري أبوظبي»، ووصولاً إلى المنصات الاحتفالية المخصصة لفعاليات الرانغولي والديبافلي في «ياس مول». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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