الامارات | «دبي للثقافة» تدعم المواهب في «سوق دبي للتصميم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تدعم المواهب في «سوق دبي للتصميم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه القطاع الإبداعي، عملت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على تقديم الدعم لمجموعة من رواد الأعمال المبدعين، للمشاركة في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، المبادرة الجديدة التي تُعد مكوناً رئيساً من «أسبوع دبي للتصميم» 2020، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة «دبي للثقافة»، وتستمر فعالياته حتى 14 نوفمبر الجاري.

ويهدف الدعم الذي تقدمه «دبي للثقافة» على شكل مِنَح لمجموعة من الموهوبين، والشركات الصغيرة العاملة في المجال الإبداعي لتيسير مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم».

وتمثل هذه المبادرة جانباً من بعض الحلول التي طورتها «دبي للثقافة»، استجابة لمخرجات ماراثون دبي للأفكار، الذي أطلقته بالتعاون مع مجموعة «آرت دبي» في أبريل 2020، لرصد الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإسهام في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة «كوفيد-19» أمام المجتمعات الإبداعية والثقافية في دبي.

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وسيعرض المشاركون منتجات أصلية مُصنعة بمواد ومهارات محلية، تشمل مجالات الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية، والتجميل والحياة العصرية والمأكولات، إضافة إلى طيف من التجارب الترفيهية والتفاعلية الملائمة لجميع أفراد العائلة.

يُذكر أن «دبي للثقافة» هي الشريك الاستراتيجي لـ«أسبوع دبي للتصميم»، كما تشكل داعماً رئيساً لمعرض «داون تاون ديزاين 2020»، إحدى فعاليات الأسبوع الذي سيقدم بصيغة هجينة هذا العام، واقعية وافتراضية.

وينسجم دعمها لهذا الحدث مع أحد محاور خارطة طريقها الاستراتيجية المحدثة، المتمثل في دعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة من شتى أنحاء العالم، متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

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