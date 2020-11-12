الامارات | «سيدة البحر».. في السعودية للمرة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة البحر».. في السعودية للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت شركة توزيع الأفلام السعودية «سينيويفز» عرض فيلم «سيدة البحر»، من «إيمج نيشن أبوظبي»، في دور العرض بالمملكة.

وسيتمكن رواد السينما، في المملكة، من مشاهدة فيلم الكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، الذي يُعرض للمرة الأولى على شاشات السينما في الرياض وجدة وتبوك وجيزان، والمنطقة الشرقية.

وضمن الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي، حضرت أمين، أول من أمس، العرض الافتتاحي للفيلم في AMC سينما بالرياض، برفقة نجمي الفيلم: الممثّلة بسيمة حجّار، والممثّل يعقوب الفرحان، وعقب العرض، نظم نقاش حواري عن الفيلم بين فريق العمل وعدد من المخرجين والنقاد السينمائيين السعوديين، بالإضافة لعشاق ورواد السينما المستقلة.

ويستكشف فيلم «سيدة البحر» الدور المتغير للمرأة في المجتمع، من خلال قصة بطلة الفيلم «حياة»، وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدّمها قريتها إلى مخلوقات غامضة تعيش في مياه البحر المجاورة لقريتها. ويقدم الفيلم حكاية خيالية منسوجة باللونين الأبيض والأسود، تتناول التبعات الاجتماعية والعائلية والشخصية لقرار بطلة القصة «حياة»، في تحدي التقاليد واختيار طريقها الخاص. عُرض الفيلم لأول مرة، العام الماضي، خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً. كما عُرض في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم، وفاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة.

وقالت مؤلفة ومخرجة «سيدة البحر» شهد أمين: «يتناول الفيلم الشعور بالانتماء وتقرير المصير على نطاق عالمي. وبصفتي مخرجة سعودية، أشعر بأن لذلك أهمية خاصة بالنسبة لجمهور المملكة».

وأضافت: «ينسج الفيلم حكاية خيالية تعكس التجارب التي مرت بها العديد من النساء حول العالم، ويتضمن الكثير من الرسائل التي تتمحور حول التمكين والاستقلالية، بما يتوافق مع التطور الثقافي والإبداعي في المنطقة، لذلك يسعدني أن يكون العرض الأول للفيلم على شاشات السينما في بلدي الأم».

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شهد أمين:

• «الفيلم ينسج حكاية خيالية، تعكس التجارب التي مرت بها العديد من النساء حول العالم، ويتضمن الكثير من الرسائل».

أبطال العمل

أدى دور البطولة في فيلم «سيدة البحر» كلٌّ من الفنانين بسيمة حجّار في دور حياة، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي.

وتولّت شركة «إيمج نيشن أبوظبي» إنتاج فيلم «سيدة البحر»، وهي إحدى الشركات الرائدة والحائزة العديد من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، وتمتلك سمعة في دفع حدود الإبداع والابتكار نحو آفاق جديدة.

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