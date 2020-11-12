الامارات | اكتشاف نوع جديد من القردة

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع جديد من القردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتُشف في ميانمار نوع جديد من القردة يضم بضع مئات من الحيوانات فقط، كما أعلنت فرق بحثية كانت وراء هذا الاكتشاف النادر.

النوع المكتشف من القردة الصغيرة التي يراوح طول جسمها بين 50 و60 سنتيمتراً، سُمّي «بوبا لانغور» من جانب الباحثين في مركز الرئيسيات الألماني ومنظمة «فونا أند فلورا إنترناشونال» (إف.إف.آي) غير الحكومية، والذين حددوا هذا النوع بعد بحوث طويلة.

هذه القردة هي نوع اللانغور (اسمها العلمي «تراكيبيتيكوس») المتأصل في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، والذي سُمّي تيمناً بجبل بوبا المقدس المبني على موقع بركان قديم في وسط ميانمار. وفي هذا المكان رُصدت أكبر مجموعة من الفصيلة. كذلك جرى تحديد ثلاث مجموعات أخرى من هذه القردة في وسط ميانمار، مع مجموع يراوح بين 200 و250 قرداً. وحذّر الباحث في منظمة «إف.إف.آي»، فرانك مومبرغ، من أن قردة «(بوبا لانغور) باتت مصنفة من الحيوانات المهددة بالانقراض منذ اللحظة الأولى للتعرف إليها».

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وجرى إظهار خصائص هذا النوع الجديد، خصوصاً من خلال مقارنة الحمض النووي المسحوب من روث أنواع مختلفة من قردة اللانغور، في الطبيعة أو في الأسر، ومن نماذج تاريخية محفوظة في متاحف بريطانية وألمانية وأميركية وسنغافورية.

ويتميز النوع الجديد، خصوصاً باللون وطول الذيل وحجم الجمجمة.

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