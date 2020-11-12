الامارات | رؤساء اتحادات: مكرمة سلطان القاسمي رسالة بضرورة حماية الكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء اتحادات: مكرمة سلطان القاسمي رسالة بضرورة حماية الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه عدد من رؤساء اتحادات النشر العربية، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثمّنوا فيها جهود سموّه في دعم ومتابعة الحِراك الثقافي وصناعة النشر، مؤكدين أن مكرمة سموّه بإعفاء الناشرين المشاركين بالدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات أجنحتها في الحدث أنقذت صناعة النشر العربي، ووجهت رسالة للعالم أجمع بضرورة حماية الكتاب والنهوض بصناعته.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد: «نثمّن المبادرة الكريمة التي تجسّد حرص سموّه على الاستجابة لمطالب الناشرين العرب، وتعكس تلمّسه لواقع النشر وضرورة دعم العاملين فيه في هذه الظروف التي يمرّ بها العالم بأسره جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد».

بينما أكد رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، علي بن حاتم، أن المكرمة تقدم نموذجاً دولياً لرعاية قطاع النشر والنهوض بجهود العاملين فيه، فهي مكرمة غير مسبوقة، وتجسّد على أرض الواقع الرؤى والرسائل التي تتبناها الإمارة في قيادة مشروعها الثقافي والحضاري، لافتاً إلى أن هذه المكرمة تحمّل الناشرين مسؤوليات كبيرة تجاه سوق الكتاب، وتعزز فيهم الالتزام بواجبهم تجاه المكتبة العربية والعالمية.

من جهته، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده مصطفى: «تعكس المكرمة السخية وقوف صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصل إلى جانب الناشرين العرب ودعمهم بكل ما يلزم لاستمرار أعمالهم، ونقدّر الجهود الكبيرة المبذولة لإقامة الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب ليكون أول تظاهرة معنية بالكتاب تقام على الصعيدين العربي والعالمي في هذه الظروف».

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من ناحيته، قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين، هيثم موفق الحافظ: «لطالما كان لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، بالغ الأثر في خدمة الثقافة العربية والعاملين بها، وها هي اليوم تأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره جرّاء انتشار الجائحة، ما يدفع قدماً نحو مواصلة العمل على صناعة الكتاب».

أما أمين عام اتحاد الناشرين السودانيين، نورالهدى محمد، فثمّن مبادرة إعفاء الناشرين من رسوم إيجار المشاركة في المعرض.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الناشرين التونسيين، منذر ساسي: «هذا عهدنا كناشرين بصاحب السمو حاكم الشارقة، ونثمّن هذه الخطوة المباركة التي تدفع باتجاه مواصلة الناشرين لأعمالهم».

المكرمة تحمّل الناشرين مسؤوليات كبيرة تجاه سوق الكتاب.

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