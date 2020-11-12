- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «جو بايدن» الياباني يصبح نجماً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب رئيس بلدية في اليابان الاهتمام على الإنترنت، بعدما اكتشف أن اسمه يمكن أن يُنطق «جو بايدن» مثل الرئيس الأميركي المنتخب. وأثار أوميدا ضجة في وسائل الإعلام والإنترنت، خلال الأيام الماضية، وتحوّل إلى نجم عالمي في وسائل الإعلام.
كان يوتاكا أوميدا (73 عاماً)، رئيس بلدية بلدة ياماتو النائية بجنوب غرب اليابان، التي يقطنها 15 ألف شخص، يتابع التغطية لفرز أصوات الناخبين الأميركيين مع أفراد أسرته عندما اكتشف للمرة الأولى أن الحروف الصينية التي تُستخدم لكتابة اسمه يُمكن أن تُنطق بطريقة تشبه نطق اسم جو بايدن.
وقال: «أنا مندهش حقاً.. قيل لي إنني ذُكرت في نشرات الأخبار باليابان، وكنت في طوكيو وسمعت أنني أصبحت موضوعاً إخبارياً في الولايات المتحدة أيضاً».
واقترح البعض على أوميدا السفر إلى واشنطن للقاء بايدن أو دعوته إلى ياماتو، لكنه ذكر أنه سيكتفي حالياً برسالة تهنئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «جو بايدن» الياباني يصبح نجماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.