الامارات | صباح اللامي يغنّي بالإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن صباح اللامي يغنّي بالإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان العراقي، صباح اللامي، عن تجهيزه لأغنية جديدة باللون الإماراتي بعنوان «انثر العبرات»، من ألحانه وكلمات الشاعر الإماراتي، أحمد الدهماني، كما سيجمعه عمل جديد مع الملحن العراقي، علي صابر.

وأشار اللامي إلى أن «انثر العبرات» ستصور في الإمارات، خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في منطقتَي خورفكان وحتا.

وكان اللامي قد أطلق، في الفترة الماضية، أغنية حملت عنوان «اشحلاته» صيغت ألحانها بطريقة تتناسب مع لون «الجوبي» العراقي، وهي من كلمات هاشم العريبي، بينما تولى صياغة ألحانها وتوزيعها، الموسيقي صلاح الملك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news