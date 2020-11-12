الامارات | «الجائحة» تلغي كرنفال «11-11» في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجائحة» تلغي كرنفال «11-11» في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في 11 نوفمبر الساعة 11:11 صباحاً من كل عام، تشهد مدينة كولونيا ومدن ألمانية أخرى احتفالات في الشوارع لبدء موسم الكرنفال الشهير، لكن هذا العام الأمر مختلف؛ إذ ألغيت الفعاليات بسبب جائحة فيروس «كورونا» في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، أحد معاقل الكرنفال، حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس عادة كل عام للاستعراضات.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت عمدة كولونيا، هنرييت ريكر، حظراً على الحدث، إضافة إلى القيود الحالية المتعلقة بفيروس «كورونا».

Advertisements

وأضافت ريكر: «هذا العام هو مجرّد يوم في التقويم، مثل أي يوم آخر». ونشرت مئات من عناصر الشرطة في شوارع المدينة، لضمان الالتزام بالقواعد.

وكانت الاحتفالات عبر الفضاء الإلكتروني، إلى حد كبير، لموسم 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news