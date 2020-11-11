فيديو.. شخص يطرد أمه القعيدة ويصورها: "ازحفي ياختي واكحتي السلالم"

علاقات و مجتمع

سيدة مسنة قعيدة، تزحف نزولًا على سلالم أحد المنازل بمحافظة الشرقية، بأمر من ابنها وزوجته، مشهد جسده أحد مقاطع الفيديو، ولاقى انتشارًا واسعًا على مدار الساعات القليلة الماضية، أثار الجدل وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداوله سريعًا، والمطالبة بسرعة ضبط الابن وتطبيق أقصى عقوبة عليه.

مشهد جسّد انعدام الرحمة وانتزاعها من قلب رجل، نحو والدته المسنة القعيدة، وإجباره لها على نزولها على السلالم زحفًا، كعقاب منه لها، فلم تُحرك دموعها بداخله أي مشاعر من الإنسانية، وخلال الفيديو، ظهر الابن، وهو يتعدى على والدته بالكلام الجارح، ويوجه لها الإهانة وزوجته، بسبب وقوع مشاكل عائلية بينهما.

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وخلال الفيديو، توجه الابن بتلك الكلمات لوالدته المسنة: "طالعة على إيه ياختي، انزلي يا اختي انزلي ازحفي، حلو أحسن ما نغسل السلم، امسحي لينا السلم تاني، والمشكلة اننا هنغسل الهدوم تاني، هتوسخي الهدوم وناخدها نغسلها، اكحتي يلا السلالم وهاتي الجلابية علشان نغسلهالك، يعني قرفتينا برضو مفيش فايدة، شوفوا دي أم عاقة دي بتقرفنا دي".

وعقب تداول الفيديو، انهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من موقف الابن وزوجته، مطالبين بضرورة ضبطهم، وتوقيع أشد عقوبة عليهم، فجاء من بين التعليقات، "طب إنت بتصور ليه علشان ندعي عليك ولا علشان ندعيلها، بس الأكيد هنعمل الاثنين وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ياشيخ هيتعمل فيك اللي عملته لأمك".

وعلق آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك كما تدين تدان يا غبي إلا الام.. بكرة تعرف قيمتها كل ساق سيسقى بما سقى"، وقال ثالث: "نار جهنم وبئس القرار إن شاء الله غضبها سيأتي وانت على الصراط، وستقع من أول خطوة حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيعذبك دنيا وآخرة".