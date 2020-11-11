زوجة علي ربيع تثير جدل انفصالهما مجددا: "عايشة في شقة مليانة أبراص"

علاقات و مجتمع

عادت ندى محمود، زوجة علي ربيع نجم مسرح مصر، تثير الجدل من جديد حول علاقتها بزوجها، ووالد طفلتهما الوحيدة "مليكة"، حيث تداول البعض العديد من التعليقات التي تشير لتوتر علاقتهما بل انفصالهما مجددًا.

وعلى الرغم من انفصال الثنائي لمدة اقتربت من العام، ومن ثم عودتهما، إلا أن الثنائي لم يظهرا سويًا، حتى أن عيد ميلاد ابنتهما احتفل كلٌ منهما به على حدة، الأمر الذي أثار التساؤلات حول علاقتهما.

ومؤخرًا، نشرت "ندى" مقطع فيديو مُخيف، يرصد احتواء شقتها التي تقطن فيها مع طفلتها، العديد من الأبراص.

وأشارت "ندى" إلى أن الأمر بسبب وجود الشقة بالدور الأول، وعدم اكتمال تقفيلها جيدًا، مؤكدة أنها مجبرة على التحمل من أجل ابنتها.

Advertisements

وسرعان ما بدأت التعليقات تنهال عليها: "فين أبوها الممثل يجيب شقة تانية؟"، "هو سايبكم وراح فين"، لتؤكد زوجة الفنان أن الشقة هي منزل الزوجية التي تعيش فيها هي وابنتها.

وذهبت العديد من التعليقات إلى أن الثنائي انفصلا مجددًا، الأمر الذي لم تنفه أو تؤكده "ندى".

عودة علي ربيع وزوجته بعد الانفصال

وفاجأت، ندى محمود، متابعيها، في مارس الماضي، بتوجيه رسالة اعتذار لزوجها علي ربيع ووالدته معلنة عودة الأمور بينهما، بعد انفصال 11 شهرا.

وكتبت "ندى" عبر "إنستجرام" أيضا: "النهاردة البوست ده لكل الناس اللي بتحبني أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعولنا، زي ما أنتم عارفين في خلافات أسرية بينا.. وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات لمصلحة بنتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض".