زوجة الحضري تشارك ابنتها الرقص.. ومتابعون: "بصراحة خلفت بجد" (فيديو)

لايف ستايل

احتفل، منذ ساعات، حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، بخطبة ابنته الكبرى "شاهندة" رسميًا، حيث نشر عددا من صور عقد قرانها وسط أجواء عائلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة الحضري، بـ"جامب سوت" بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، من الخطبة، ظهرت فيه العروس وهي تشارك والدتها "صابرين"، التي ارتدت فستان "بيبي بلو" قصير ومكشوف بالرقص، على الأغنية الشهيرة "أمورتي الحلوة".

وظهر الثنائي وهما يرقصان معا، قبل أن تشاركهما شقيقتاها، وتفاعل الرواد مع المقط معلقين:"لا بصراحة خلفت يا حضري"، "خلفت يا حضري بجد".

وكان الحضري نشر، عددا من صور الحفل، وأرفق تعليقه: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير إنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

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علاقة عصام الحضري بابنته شاهندة

وتجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، حيث يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

وكانت أبرز تلك المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ 21، حيث شارك الحارس المخضرم مقطع فيديو يجمعهما سويًا، عبر "تويتر" معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

كما حرص الحضري على نشر صورهما سويًا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.