سمية الخشاب تنشر صورة "سيلفي".. ومتابعون: متتجوزيش

علاقات و مجتمع

في الوقت الذي يعيش فيه الفنان أحمد سعد قصة حب مع خطيبته مصممة الأزياء، علياء بسيوني، وتغزله بها، أمس في تصريح له ببرنامج "The Insider بالعربي"، نشرت الفنانة سمية الخشاب، طليقة الأول، صورة سيلفي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سمية خلال الصورة، بتي شيرت موف، مستخدمة "فلتر" مزين بالورود، وأرفقت تعليقًا: "مساء الخير، مساء الورد عليكم حبايبي".

وتلقت الفنانة تعليقات عدد من المتابعين، الذين تغزلوا بها، حيث جاء من بينها، "سمية اوعي تتجوزي خالص، خليكي كده جميلة، ومع نفسك ومامتك، وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي، الحياة أحلى من راجل ينكد علينا، ويحبطنا والله"، "تقريبًا يا سوسو بتعيشي أحلى أيام في حياتك دلوقتي.. إحنا عايزين دايما نشوفك مبسوطة وفرحانة"، "الناس عم تكبر وإنتي عم تصغري أكتر وأكتر".

Advertisements

وكان الفنان أحمد سعد، كشف مؤخرًا، أنه يعيش لحظات من السعادة البالغة مع خطيبته، قائلًا: "مبسوط معاها جدًا جدًا، لأنها بتخلي بالها من شغلي، هما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، امرأة بتسانده وتدعمه وتخليه كمان موده حلو إنه يقدم حاجات حلوة".

واستطرد: "الناس شايفة إن أنا متغير في شكلي العملي وعلى طول في إنتاج ومتواصل مع جمهوري، ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو الناس تشمئز منها".

وفي يوليو الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، ارتباطه بمصممة وعارضة الأزياء علياء بسيوني، ومن صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموضع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يستعرض التقرير التالي ملامح من شخصيتها.

سمية الخشاب تحتفل بميلادها الـ54

وفي أكتوبر الماضي، خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ54، وشاركت الصور ومقاطع الفيديو مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وأطلت سمية الخشاب بفستان من اللون الأسود، قصير له بطانة وشفاف، وصففت شعرها بستايل خمسينيات، وكتبت في تعليقها على الصور من "الفوتوسيشن"، "بسيطة نوعا ما بنوتة"، وكتبت أيضا، "الشيء الذي يجب على الجميع إدراكه هو أن مفتاح السعادة هو أن تكون سعيدًا بمفردك ومن أجل نفسك".