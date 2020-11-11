محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

لماذا لم نتذكر الأحداث التي وقعت في حياتنا قبل بلوغ أربعة أعوام، هل جلست مع أسرتك أثناء سرد موقف لك لكنك لا تتذكر عنه أي شيء؟

هناك العديد من الدراسات التي تم إجرائها لتفسير هذه الظاهرة للبحث عن سبب عدم تذكر المواقف والأشياء التي حدثت في الطفولة، وفقاً لموقع bright side.

ما هو فقدان ذاكرة الطفولة ومتى يحدث؟

فقدان ذاكرة الطفولة هو عدم قدرة البالغين على تذكر تفاصيل الأحداث التي حدثت لهم قبل سن الرابعة.

ووجد الباحثون أن الأطفال قبل سن السابعة يمكنهم تذكر 60٪ من ذكرياتهم، في حين أن الذين بعمر 8 و9 سنوات يمكن أن تقل بنسبة 40%.

وذكر الباحثون أن تذكر الذكريات يرتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الكلام، وهي إحدى النظريات التي تفسر سبب عدم تخزين ذكريات الأطفال هي أننا لم نتمكن من التواصل شفهيًا في ذلك الوقت.

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فعندما نستعيد ذاكرة، نستخدم الكلمات، ويمكننا وصفها بتفاصيل كثيرة تتطلب لغة، ولا يبدأ معظم الأطفال في التحدث قبل سن الثانية، لذا فهم ببساطة غير قادرين على تكوين ذاكرة متماسكة.

لماذا يصعب تذكر الأشياء التي حدثت لنا قبل سن الرابعة؟

يقول الباحثون إن الأطفال تصاب بفقدان ذاكرة الطفولة، وهو عدم القدرة على تذكر تفاصيل الأحداث الكاملة التي حدثت لهم قبل سن الرابعة.

وأضافوا أن التفسير البيولوجي لفقدان ذاكرة الطفولة هو أنه مع تقدم السن تقوم أدمغتنا بالكثير من الأفكار والمواقف التي تخلق خلايا جديدة بالمخ التي تساعد على تخزين الذكريات.

وتشير دراسة أخرى إلى أن الأطفال يمكنها أن تتذكر الأحداث إذا ساعدهم الآباء بالتذكر، لذلك من الضروري مساعدتهم على الاحتفاظ بالذكريات الجيدة.

ويقول طبيب نفسي للأطفال إنه في النهاية، يحتفظ الأطفال بالذكريات المليئة بالعواطف، الإيجابية والسلبية، لذلك هناك احتمالات إذا استطعت تذكر ذكرى، فهي تلك التي تحمل الأهمية الأكبر بالنسبة لك وتؤدي إلى استجابة عاطفية قوية.