محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
شارك حارس المرمى عصام الحضري متابعيه صورا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" من خطوبته ابنتة شاهنده.
اختارت شاهنده أن تظهر في خطوبتها بإطلالة أنيقة ملفتة، إذ ارتدت جامبسوت باللون الأبيض مصممة من أعلى من قماش الجوبير الفاخر.
واعتمدت سليبر أبيض مزينا بأربطة متعددة، مع تصفيفه الشعر المنسدل، ووضعت مكياجا هادئا أبرز ملامحها الرقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بجامبسوت أبيض.. شاهندة الحضري بإطلالة ساحرة في حفل خطوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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