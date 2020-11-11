بتيشيرت غريب.. أحمد الفيشاوي بإطلالة غير تقليدية في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: احتفل النجم أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده ال 40 وسط عدد قليل من أصدقاءه وأقاربه. ظهر أحمد بإطلالة غير تقليدية حيث ارتدى تيشرت أسود مزينا برسومات ملونة بألوان مبهجة، ونسق معه بنطلون جينز دارك بلو. واعتاد "الفيشاوي" أن يلقت الأنظار بإطلالاته غير التقليدية، التي تظهر في إضافة تفاصيل غريبة لشكل ملابسه أو رسمه للتاتو في أماكن متفرقة بجسمه، إذ غالبا ما يعتمد الكاجوال في حياته اليومية والبدل بقميص منقوش أو كلاسيكية في بعض المناسبات والمهرجانات السينمائية.

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