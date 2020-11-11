محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تعتقد الأمهات أن لعب أطفالهن بالتراب يؤدي إلى تعرضهم للإصابة بالأمراض، فضلًا عن أنه يتسبب في اتساخ ملابسهم، لذا، تقومن بمنعهم، ولكن، على عكس ذلك الاعتقاد، أثبتت دراسة أثبتت أن اللعب بالتراب يوفر للأطفال العديد من الفوائد الصحية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا https://www.elconsolto.com/parenting/infants/details/2020/11/10/1909921/%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85-%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84#hpmostread

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفيد أم ضار؟.. دراسة تحسم الجدل بشأن لعب الأطفال بالتراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.