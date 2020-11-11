كارول سماحة تتألق بالأسود في مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير- حازم جودة ظهرت المغنية اللبنانية كارول سماحة بإطلالة كلاسيكية أنيقة من مهرجان الإسكندرية السينمائي. ارتدت كارول بدلة سوداء ياقتها مطرزة بحبيبات أورانج ونفس التطريز موجود على بنطلون البدلة، وأسفلها توب بنفس لون البدلة. واعتمدت كارول ماكياجا ناعما يميل إلى درجات الألوان النيود، واختارت تسريحة شعر الكعكة المرتفعة لتعطيعا شكل أكثر كلاسيكية.

ويذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي بدأ 7 نوفمبر حتي يوم 12 من نفس الشهر في دورته ال 36، لأفلام دول حوض البحر المتوسط، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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