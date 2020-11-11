قد لا تظهر أعراضه مبكرًا.. طبيب يوضح طرق الوقاية من سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر نجاح:

أظهر آخر أبحاث الصندوق العالمي لأبحاث السرطان احتلال سرطان البروستاتا للمرتبة الثانية في قائمة أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، خاصة كبار السن منهم، بعد سرطان الرئة، فضلًا عن أنه رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بشكل عام.

لذا يُنصح بضرورة إجراء الكشف المبكر حال ملاحظة الأعراض المصاحبة للإصابة، لتلقي العلاج اللازم، ومنع انتشار السرطان في الجسم.

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https://www.elconsolto.com/chronic/chronic-news/details/2020/11/11/1910342/%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7#HpFeature