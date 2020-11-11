3 أضرار وفائدة وحيدة.. هل شرائح الموز المجففة صحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تتمتع الرقائق "الشرائح" بشكل عام بسمعة سيئة لأنها غنية بالصوديوم، ولكن عندما نختار رقائق الموز على الأصناف الأخرى، نشعر فجأة أننا اتخذنا خيارًا صحيًا.

لكن السؤال الأهم يتمثل في، هل رقائق الموز صحية بالفعل وما إذا كان اختيارها على الأصناف الأخرى خيارًا مفيدا؟، هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " timesofindia".

رقائق الموز

شرائح الموز المجففة والمقلية وجبة خفيفة شهيرة، عادة ما يتم تغليف الرقائق بالسكر والملح والبهارات لتحسين الطعم، على الرغم من أن الموز صحي للغاية، فهل يمكن قول الشيء نفسه عن رقائق الموز؟

التغذية في رقائق الموز

على عكس الموز، تتم معالجة رقائق الموز بشكل كبير، مقلي بالزيت ومطبوخ بالعسل أو شراب آخر، رقائق الموز محملة بالسعرات الحرارية.

1 كوب يعادل حوالي 72 جراما من رقائق الموز.

السعرات الحرارية: 374

البروتين: 1.6 جرام

الكربوهيدرات: 42 جراما

الألياف: 5.5 جرام

السكر: 25 جراما

إجمالي الدهون: 24 جراما

الدهون المشبعة: 21 جراما

البوتاسيوم: 8٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 11٪ من القيمة اليومية

على الرغم من أن الوجبة الخفيفة تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، إلا أن الفوائد تقابلها نسبة السعرات الحرارية والسكر والدهون، الرقائق مجففة ومقلية، ما يجعلها لذيذة للغاية وسهلة التناول.

Advertisements

فوائد رقائق الموز

رقائق الموز وجبة خفيفة مريحة، محملة بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات البسيطة، فهي توفر وجبة خفيفة جيدة أثناء التنقل أو التزود بالطاقة بعد تمرين شاق، تتمتع هذه الرقائق بعمر افتراضي طويل لأنها مجففة.

سلبيات رقائق الموز

نسبة عالية من الدهون

يتم قلي الرقائق بالزيت لمنحها ملمسًا مقرمشًا، كوب واحد من الموز يحتوي على 24 جرامًا من الدهون، معظمها مشبع، ترتبط الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب.

محملة بالسعرات الحرارية

ستندهش من معرفة أن نفس الحصة من رقائق الموز تحتوي على سعرات حرارية تزيد عن 250 في المائة مقارنة بنفس حجم الموز الطازج.

نسبة عالية من السكر

بعض أنواع رقائق الموز مغطاة بالعسل مما يجعلها عالية السعرات الحرارية، كوب واحد من رقائق الموز يحتوي على 25 جرامًا من السكر، والتي تحتوي على 10.5 جرام من السكر المضاف و14.5 جرام من السكر الطبيعي.

هل أفضل من رقائق البطاطس؟

الموز الكامل أكثر صحة من رقائق الموز، لكن رقائق البطاطس المفضلة لدى الجميع أفضل من رقائق الموز.

يحتوي كوب واحد من رقائق الموز على سعرات حرارية وإجمالي دهون ودهون مشبعة وسكر أعلى بكثير من رقائق البطاطس.

ولكن عليك توخي الحذر والحد من تناولك بغض النظر عن الرقائق التي تشتريها.

للحصول على خيار صحي، اختر المخبوز على رقائق الموز المقلية المنكهة بالأعشاب والبهارات فقط.

الخلاصة

بينما قد تبدو رقائق الموز خيارًا صحيًا، إلا أنها مليئة بالسعرات الحرارية والسكر المضاف والدهون المشبعة.

للحصول على خيار صحي، اختر رقائق الموز المجففة وغير المقلية التي لا تحتوي على سكر مضاف، الأفضل هو اختيار موزة كاملة.

إذا قررت اختيار رقائق الموز كوجبة خفيفة، فضع في اعتبارك حجم الحصة.