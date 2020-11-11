عبايات شتوية للخروج من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - مع اقتراب موعد دخول فصل الشتاء لا بدَّ أن الكثيرات من المحجبات العربيات يحرصن على اختيار أفضل العبايات الشتوية المواكِبة لخطوط الموضة، ولأننا نحرص على أن نواكب جميع الأذواق رصدنا لكنّ من أبرز مدونات الموضة الخليجيات عدة تصميمات لعبايات شتوية أنيقة، فاخترن منها ما يناسب مظهركن.



عباية عصرية للشتاء من دلال الدوب

عباية عصرية للشتاء من دلال الدوب



دلال الدوب، مدونة موضة ويوتيوبر، يتابعها على إنستجرام أكثر من مليونين و٧٠٠ ألف شخص، ولأن الكثيرات من الفتيات المحجبات يعتمدن عليها في إطلالاتهن، فقد رصدنا لكُنَّ من أحدث خياراتها إطلالة بالعباية الخليجية، حيث تأنقت بعباية من الساتان الفاخر المزين بخطوط بيضاء بسيطة في الأطراف مع حذاء بكعب مغلق من الأمام، واعتمدت مكياجًا برونزيًّا مرتكزًا على طلاء الشفاه الأحمر لخيار جذاب ومبهر.

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خيارات حنين الصيفي للعبايات الشتوية

خيارات حنين الصيفي للعبايات الشتوية



حنين الصيفي، بلوجر ومدونة موضة، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٦٠٠ ألف شخص. ولأنها تميزت بعدة تصميمات للعباية الشتوية، فقد اخترنا لك منها عدة تصميمات؛ حيث أطلت بعباية بنية من الصوف الثقيل المصمم بقصة منسدلة، وأكملت مظهرها بحقيبة خضراء لخيار بسيط ومواكب لألوان الشتاء، وظهرت في الإطلالة الثانية بعباية رمادية مصممة بمطاط في الأكمام مع حزام من الجلد الأسود للخصر وحجاب أسود لخيار حيادي مبهر، وارتدت في الإطلالة الثالثة عباية صوفية باللون الزيتي مع حذاء أبيض وحجاب وحقيبة باللون الرمادي لتواكب موضة شتاء ٢٠٢١.

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إطلالة فاطمة حسام بالعباية الشتوية

إطلالة فاطمة حسام بالعباية الشتوية



تفضِّل مدونة الموضة فاطمة حسام الاعتماد على أبرز خطوط الموضة في إطلالاتها المختلفة، ومنها تألقت بعباية مصممة بدرجة داكنة من الأزرق المزين بخيوط سوداء مبهرة لتمنحها إطلالة صوفية دافئة، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مزين بخطوط لامعة وملونة مع حقيبة سوداء بسيطة.

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العبايات الشتوية من خولة المراغي

العبايات الشتوية من خولة المراغي



خولة المراغي، من أكثر مدونات الموضة والإعلاميات اعتمادًا على العبايات الخليجية في إطلالاتها، ومن وحي حسابها على إنستجرام، الذي يتابعها فيه أكثر من ٨٠٠ ألف شخص، استوحينا لكِ منها عدة إطلالات شتوية بالعباية حيث اختارت عباية سوداء من قماش الكتان المزين بحزام للخصر وقصة معطف البليزر في الأعلى، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية الألوان لتمنحها إطلالة مناسبة لموضة كل شتاء، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية زهرية مزينة بقماش الدانتيل في الأطراف مع حذاء بكعب شفاف لخيار أنثوي أنيق، كما أطلت بعباية بيضاء مزينة بخطوط سوداء وبقماش شفاف أسود مع حجاب وحذاء باللون الأسود لإطلالة راقية، وظهرت بعباية كحلية مزينة بجيوب مطرزة بالفضي مع حذاء فضي وحقيبة من الجلد الكحلي، وفي الإطلالة الخامسة ارتدت عباية مصممة بقسمين، جاء الأول في الجزء العلوي باللون الأسود، أما الآخر فكان باللون الرمادي في الأسفل، وأكملت مظهرها باللونين الأسود والرمادي لخيار ناعم ومناسب للمشاوير اليومية.