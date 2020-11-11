مجوهرات شمس من توقيع ماركات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تشتهر الفنانة شمس بشخصيتها الجريئة وحبها للظهور، من هنا نلاحظ أن لديها أسلوباً خاصاً في عالم الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات تحديداً؛ إذ لا يمكن أن تفوت أي مناسبة دون أن تختار أهم القطع الثمينة والبارزة لكي تتألق بها. هذا ولا تختار شمس تصاميم عادية، بل تتجه نحو الكبيرة منها، واللافتة التي تحاكي شخصيتها الفريدة من نوعها، لذا تعرفي إلى أهم الماركات التي تختار منها.



شمس وأقراط الأذن

من أكثر التصاميم المحببة إلى قلب شمس هي أقراط الأذن، وهي لا تختارها بأسلوب عادي، بل تتوجه نحو الكبيرة منها ذات الشكل البارز، والمصنوعة من أهم أنواع الذهب والمرصعة بأجود الأحجار الكريمة. ويساعد شعر شمس القصير على إبراز هذه التصاميم بشكل لافت.

في بعض الأحيان تختار شمس هذه الأقراط مصنوعة من الذهب، وفي أحيان أخرى تُدخل إليها الأحجار الكريمة؛ كالزمرد والروبي وغيرهما...

شمس بأقراط بارزة ولافتة



بروشات جميلة

ومن القطع التي تحب أن تضيفها إلى إطلالتها هي البروشات الكبيرة والبارزة التي تزين بها أزياءها بشكل لافت وجميل. وتنوع شمس في هذه التصاميم، فتارةً تختارها بأسلوب دائري، وتارةً على شكل شخصيات مصغرة وغيرها...

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ساعات بأشكال متعددة

لا تغفل شمس عن أن ساعة اليد مهمة جداً للإطلالة، لذا فهي تختارها من تصاميم عالمية وبأسلوب مميز وجميل، كالساعة الذهبية الناعمة التي تألقت بها مؤخراً.

ساعة فاخرة بيد الفنانة شمس



تكديس الخواتم

نظراً لأنها تحب الإطلالات البارزة والتفاصيل الكثيرة، تعمد شمس إلى عملية تكديس الخواتم؛ أي وضعها مع بعضها بعضاً في إطلالة واحدة، وهو أمر مميز وجميل ويظهر جاذبية اليد.

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مجوهرات بتوقيع ماركات عالمية



لا تتوجه شمس نحو علامات عادية لاقتناء مجوهراتها، بل عادةً ما تختار من أهم الدور العالمية؛ أمثال شوبارد Chopard، وبولغاري Bulgari، وتيفاني أند كو. Tiffany & CO.، وكارتييه Cartier، وغيرها كثر... هذه الدور المشهورة بتصاميمها الخلابة التي تخطف الأنفاس، والتي تأتي أشبه بلوحات فنية مرسومة.

الفنانة شمس تتألق بأجمل المجوهرات



اعتمدي أسلوب شمس في تنسيق المجوهرات



أنتِ أيضاً تجرّئي واعتمدي أسلوب المجوهرات البارزة على غرار شمس من خلال الخطوات التالية:

- في حال لم تحبي الإكثار من التفاصيل؛ ننصحكِ بأن تكتفي بقطعة واحدة كبيرة تفي بالغرض؛ كاعتماد أقراط بارزة وجميلة.

- أضيفي لمسة من التميز إلى إطلالتكِ، ونسقي مع ساعتك أساور متعددة وجميلة.

- اعمدي إلى التنسيق بين أزيائك ومجوهراتك، خصوصاً من ناحية الألوان.

- لا تعتمدي مع الأزياء المنقوشة مجوهرات مزخرفة بشكل كبير؛ لأنها لن تليق بها أبداً.

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