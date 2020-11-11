موديلات شنط سوداء 2020 من توقيع أشهر الماركات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر الشنط السوداء من أبرز القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث أنها تتناسب مع مختلف الأزياء ولا تنتهي موضتها بمرور السنين.



شاهدي أجمل موديلات شنط سوداء ماركات لعام 2020.



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شنطة من ألكسندر ماكوين ALEXANDER MCQUEEN





















قدمت ماركة ألكسندر ماكوين شنطة سوداء أنيقة مزينة باكسسوارات معدنية باللون الفضي مع سلسلة فضي، ويمكن اعتمادها في مختلف الأوقات.



شنطة من بالمان Balmain

















تصميم دائري مميز من دار بالمان لإطلالة عصرية ومواكبة للموضة، كما أنها مزينة بالشراشيب لتضيف لمسة جذابة لأزياءك.



شنطة من شانيل Chanel





















قدمت ماركة شانيل شنطة سوداء تجمع بين الأناقة والعصرية، ويمكن حمل الشنطة بأكثر من طريقة، وهي مزود بيد جلد مع سلسلة ذهبية.

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شنطة من كلوي Chloe











CHLOE









للمرأة التي تفضل الشنط بالحجم الكبير، قدمت ماركة كلوي هذه الشنطة السوداء الكبيرة لتضعي فيها العديد من الأغراض.



شنطة من دولتشي آند غابانا DOLCE & GABBANA

















أعجبتنا شنطة دولتشي آند غابانا الصغيرة وهي بتصميم عصري ويتم حملها حول الخصر أو بطريقة الـCross، وتم تزيدها بيد جلد وسلسلة ذهبية.







شنط ايلي صعب Elie Saab





















أيضاً قدم المصمم اللبناني ايلي صعب شنط سوداء أنيقة بصيحة الشراشيب وبتصميم مميزة يمكن اعتمادها في مختلف الأوقات.







شنطة من جيامباتيستا فالي GIAMBATTISTA VALLI

Giambattista Valli



للمناسبات والسهرات، قدمت ماركة جيامباتيستا فالي شنطة مخمل صغيرة مزينة باكسسوار ذهبي مرصع بفصوص برّاقة مع يد سلسلة ذهبية.



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