موديلات قفاطين مغربية ملكيَّة من المصممة صوفيا بنت يحيى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تتميز مصممة القفاطين المغربية صوفيا بنت يحيى بتصميم مجموعات قفاطين راقية بألوان وتطريزات ملكيَّة نادرة، مستوحاة من خطوط الموضة لكل موسم، ولأنها من أكثر المصممات انتشارًا في الدول العربية وتزين بتصميماتها الكثير من النجمات، جمعنا لكِ من وحي حسابها على إنستجرام عدة قفاطين ملكيَّة مميزة؛ لتختاري منها أفكارًا لإطلالتك بالقفطان.



القفاطين المطرزة والمصممة بأكمام شفافة

خيارات القفاطين المطرزة والمصممة باكمام شفافة



لاقت صيحة الأكمام الشفافة والمنفوخة انتشارًا واسعًا في خطوط الموضة لعام ٢٠٢٠، وشاهدناها في الكثير من الأزياء، لذا اعتمدت صوفيا بنت يحيى من خلال تصميماتها على القفطان المصمم بأكمام منفوخة أو شفافة أو كليهما معًا، لتواكب خطوط الموضة، ومنها ظهرت بتصميم أنثوي لقفطان أبيض مزين من الأسفل بالزهري، إلى جانب التطريزات البرونزية والرسومات الملونة بألوان فاتحة وناعمة، وفي هذا التصميم ظهرت الأكمام بقصة واسعة ومنفوخة مرسومة بذات رسوم القفطان لخيار ناعم وأنيق.

خيارات القفاطين المطرزة والمصممة باكمام شفافة



وفي تصميم آخر يمكنك الظهور بقفطان زهري واسع مصمم بقصة منسدلة، ومطرز بالزهور باللون الزهري والسكري في المنتصف، مع أكمام منفوخة وشفافة مزينة من الأطراف بقماش الدانتيل الأحمر لزيٍّ عصري مفعم بالجمال، وفي خيار آخر أكثر جمالاً وفخامة تأنقي بقفطان شفاف مزين برسوم بيضاء مع "بطانة" بنية مزودة بحزام للخصر وتطريزات ذهبية في الجزء العلوي.

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قفاطين بأكمام الكاب لخيار عصري

خيارات القفاطين المطرزة



برزت القفاطين المصممة بقصة الكاب بشكل كبير خلال الفترات الحالية، ومنها نقدم لكِ قفطانًا أخضرَ مزينًا بتطريزات ذهبية مع وشاح بقصة الكاب مكسو بالتطريزات الذهبية، ليضفي عليكِ إطلالة ملكية فاخرة، ويمكنك تزيين القفطان بوشاح أخضر مكسو بالتطريز الذهبي لخيار ملكي ناعم، كما يمكنك الظهور بقفطان سماوي مصمم بقصة الكاب ومطرز بخط من الزهور الذهبية على الجانبين مع تطريزات ناعمة في المنتصف.

قفاطين مع الكاب لخيار عصري

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إطلالات القفاطين الشتوية

اطلالات القفاطين الشتوية



إن كنتِ تبحثين عن قفطان شتوي مصمم بطريقة ملكيَّة فاخرة، فلا غنى عن قفطان مصمم من قماش المخمل؛ حيث يوفر الكثير من الراحة والأناقة والدفء، ويناسب الأجواء الباردة بشكل كبير، لذا ننصحك أن تطلي بقفطان مصمم بدرجة داكنة من الأحمر المزين بذيل وقصة عصرية في الأكمام، إلى جانب التطريزات الذهبية في المنتصف وعلى الجانبين، ويمكنك -عزيزتي- أن تزيني هذه الإطلالة بحزام ناعم للخصر مع أقراط ذهبية وتسريحة شعر مرفوعة.

ولإطلالة أكثر فخامة وأناقة يمكنك الظهور بقفطان أسود واسع محدد للخصر ومزين بالتطريزات الذهبية بشكل عصري ومتداخل، للحصول على إطلالة ملكيَّة، حيث يجمع هذا التصميم بين الروح الدافئة وخطوط الموضة من خلال أكمامه الشفافة والمنفوخة.

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اطلالات القفاطين الشتوية



القفطان المغربي زيٌ تقليدي مغربي، ويُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية للنساء في العالم، ويُعد رمزًا للنبالة والأناقة ويحمل روح التراث والهوية في المغرب، ويُرتدى في الكثير من المناسبات، لا سيَّما المُناسبات السعيدة كالاحتفالات، لذا قدمنا لكِ اليوم تشكيلة مميزة وواسعة للقفاطين الملكيَّة التي يمكنك التأنق بها في الكثير من الإطلالات.

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