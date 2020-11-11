أبرز إطلالات حنان الحكيم للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - حنان الحكيم، فاشون بلوجر وإعلامية ومصممة أزياء مصرية، تعتمد من خلال إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها العديدَ من التنسيقات المتنوعة والمحتشمة؛ لتناسب الفتيات المحجبات في مثل عمرها، لذا قدمنا لكِ اليوم عدة تنسيقات شبابية من وحيها تناسب المحجبات.



تنسيقات البلوزات البيضاء لمظهر عملي

تنسيقات البلوزات البيضاء لمظهر عملي



إن كنتِ ممن يفضلن الأزياء الناعمة العملية، فيمكنك اعتماد البلوزات البيضاء بمختلف تصميماتها مع القطع المريحة والعملية، وهذا ما اتبعته حنان الحكيم بتنسيق بلوزة بيضاء مصممة بأكمام منفوخة في الأعلى مع بنطال باللون البيج مزين بحزام ذهبي للخصر، ويمكن تنسيق هذه الإطلالة مع حجاب أزرق وحذاء أبيض رياضي مع حقيبة بنية؛ لتمنحي إطلالتك بعض المرح، أو أكمليها بحذاء أسود وإكسسوارات ذهبية مع حجاب زهري لخيار أنثوي ناعم، ولزي أكثر بساطة ننصحك بارتداء القميص الأبيض مع تيشيرت أبيض بعباراتك المفضلة وبنطال من قماش الباستيل البنفسجي، وأكملي هذه الإطلالة بإكسسوارات أحادية لتكملي جمالك.

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خيارات الفساتين الكاجوال بأسلوب حنان الحكيم

خيارات الفساتين الكاجوال بأسلوب حنان الحكيم



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات على إطلالات الفساتين المختلفة بالأسلوب الناعم، حيث توفِّر الكثير من الحشمة لمظهرهن، ومنهن حنان الحكيم، التي تأنقت بفستان بني ناعم مصمم بحزام للخصر ليمنحها إطلالة خريفية، ونسقته مع إكسسوارات بألوان حيادية، وفي إطلالة أخرى تزينت بفستان أبيض واسع مكسو بالزهور السوداء وجمَّلته بحزام أسود للخصر مع حذاء وحجاب باللون البيج؛ ليمنحها إطلالة حيادية مبهرة لهذا الموسم.

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إطلالات حنان الحكيم بمعطف البليزر

إطلالات حنان الحكيم بالبليزر



تفضِّل الكثيرات من النساء المحجبات التأنق بمعاطف البليزر الملونة؛ لما توفِّره من أناقة وحشمة، لذا ارتدت حنان الحكيم بليزر أحمر مع بلوزة من الساتان الأبيض وبنطال واسع أسود، وأكملت مظهرها بحذاء وحجاب باللون البيج، وظهرت ببليزر زهري مع بلوزة بيضاء وبنطال من الجينز ذي الخصر العالي لإطلالة شبابية مفعمة بالأنوثة، كما أطلت ببليزر أبيض قصير مع بنطال من الجينز الفاتح، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالألوان الحيادية لمظهر ناعم وبسيط.

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تنسيق حنان الحكيم لمعطف الجينز

تنسيق حنان الحكيم لمعطف الجينز



يناسب معطف الجينز كل الأجواء والإطلالات اليومية، لذا يمكنك اعتماده بأسلوب حنان الحكيم، حيث نسقت معطف الجينز البني مع بلوزة سوداء وتنورة بيليسيه خضراء لتواكب موضة خريف هذا العام بشكل كبير، وفي إطلالة ثانية اختارت معطفًا طويلًا من الجينز الرمادي مع تيشيرت أحمر وبنطال أسود، مما أضفى عليها إطلالة كلاسيكية ناعمة.

بالتزامن مع دخول فصل الخريف الحالي، تحتار الكثيرات من الفتيات الشابات في طرق اختيار أزيائهن بالأسلوب المحتشم والمواكب لتغيرات الأجواء، لذا قدمنا لك من إنستجرام حنان الحكيم، التي يتابعها فيه أكثر من نصف المليون شخص، عدةَ تنسيقات لتستوحي منها بعض الأفكار لجمال مظهرك.

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