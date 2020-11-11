مكياج العيون الصغيرة المتقاربة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تُعتبر العينان أقوى سلاح تملكه المرأة، لذلك عليها الاهتمام بهما بشكل جيد، وإظهارهما بطريقة تسلط الضوء عليهما. ومع اختلاف حجم العيون وشكلها تسبِّب العيون الصغيرة والمتقاربة بعض الإحراج لصاحباتها، ويحرصن دومًا على البحث عن أفضل الحيل التي تناسب أعينهن، ولأن كل شيء ممكن أن يُحَلَّ بصيحات المكياج فقد جمعنا لكِ بعض الحيل والخطوات البسيطة التي لا تتطلب أن تكوني خبيرة في المكياج لتستفيدي منها وتحصلي على إطلالة أكثر جاذبية وجمالًا.



خطوات ونصائح لمكياج العيون الصغيرة والمتقاربة

مكياج العيون الصغيرة والمتقاربة



من أهم الخطوات التي تجهلها الكثيرات من صاحبات العيون الصغيرة عمليةُ إخفاء الهالات التي تحيط بالعين، وهي تمنحها مظهرًا صغيرًا، كما تجعل عينيكِ تبدوان مجهدتين للغاية، لذلك أولًا قومي بإخفائها من خلال استخدام الكونسيلر، وزيني حواجبك بطريقة متوسطة الحجم؛ حيث إن الحواجب ذات السُّمْك العريض لا تتناسب تمامًا مع صاحبة العيون الصغيرة، بل تزيد من صغر حجمها، وكذلك بالنسبة للحواجب الرفيعة جدًّا، فالأفضل هو الحواجب متوسطة العرض، ولتُوهمي الناظرين بأن الفاصل ما بين العينين واسع بما فيه الكفاية فلا بدّ من تطبيق الهايلايت الفاتح عند زاوية العيون الداخلية؛

مكياج العيون الصغيرة

لتسليط الضوء على بعد مسافة العيون ورسمتها المسحوبة، ولا بدّ من التشديد على تحديد زاويتها الخارجية من خلال رسم مجنح آيلاينر رفيع وعالٍ عند آخر جفن العين المتحرك، ويمكنك إضافة الظلال الداكنة أيضًا، ويفضَّل دائمًا استخدام الألوان المات التي لا تعكس الضوء؛ لتساعد على تكبير العينين، ويفضَّل الابتعاد عن خط الرموش السفلي عند تطبيق الظلال للإيحاء بتكبير العيون، ويمكنك استخدام ألوان فاتحة أو براقة عند الزاوية الداخلية للعين أو مدمع العين لتكبير العينين، أو استخدام الظلال البرَّاقة، فهي مثالية للعيون الصغيرة، كما أن لتركيب الرموش تأثيرًا كبيرًا في مظهر العينين، كما يمكنك اعتماد الماسكارا المكثفة بوضع عدة طبقات على الرموش العلوية والسفلية، وبالمقابل ابتعدي عن قلم الكحل الأسود وتجنَّبيه في داخل العين، وركِّزي على الأقلام الملونة والفاتحة كالبيج والوردي والأزرق، بشرط عدم الاقتراب من الزاوية الداخلية مطلقًا، وانتبهي من اعتماد خط الآيلاينر العريض على جفن العين المتحرك، وابدئي برسمة رفيعة جدًّا من دون الاقتراب من الزاوية، كما أن من أبرز حيل العيون الصغيرة استخدامَ العدسات اللاصقة الملونة؛ حيث تضيف المزيد من الحجم للعينين.

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