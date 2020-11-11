أسباب جفاف الأظافر وطرق علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - إحدى أسوأ المشاكل الجمالية التي قد تصيب مظهر المرأة هو جفاف الأظافر وتشققها، إذ تعكّر الأظافر غير الصحية إطلالة المرأة وتؤثر سلبًا على جاذبيتها، خاصةً وأنّ الأظافر هي إحدى أبرز العلامات الجمالية لدى المرأة وهي محط جذب الرجل لها.

ولمعالجة مشكلة جفاف الأظافر، كان لا بدّ من الوقوقف عند الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى هذه المشكلة. إليكِ فيما يلي أبرز أسباب جفاف الأظافر بالإضافة إلى أهم الخطوات العلاجية التي عليكِ إدخالها في نظام العناية بالأظافر للتخلّص من هذه الآفة. أسباب جفاف الأظافر نقص السوائل: يعتبر جفاف الأظافر وتشققها دليلاً واضحاً على نقص السوائل في الجسم. عدم ترطيب الأظافر: إنّ ترطيب الأظافر واحدٌ من أبرز خطوات العناية بالأظافر الواجب اعتمادها في روتينكِ الجمالي. المبالغة في استخدام طلاء الأظافر والأسيتون: يقوم الطلاء بعزل الأظافر عن المحيط الخارجي ولذا يمنعها من التنفس كما أن طلاء الأظافر يحتوي على مواد كيماوية تؤدي إلى هشاشة الأظافر وضعفها، بينما يقوم مزيل الأظافر بتجفيف الأظافر مما يسهل تشققها وتكسرها. الفطريات في الأظافر: تساهم الفطريات التي تنشأ في الأظافر في جفافها وإضعافها وهشاشتها وتشققها. نقص الحديد أو فقر الدم: يساعد الحديد على تشكل الهيموغلوبين، والذي بدوره يضخ خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين النقي إلى الأظافر، ونقص الهيموغلوبين يؤدي توقف نمو الأظافر. نقص البروتينات: يقود نقص البروتينات إلى تكسّر الأظافر وتشققها وذلك لأن مكونات الأظافر الرئيسة هي من الكيراتين (Keratin) وهو عبارة عن ألياف من البروتين. الحساسية من بعض الأطعمة: قد يكون بعض الأشخاص لديهم حساسية من الأطعمة التي تتكون من الغلوتين (كالقمح والشوفان والشعير). مشاكل الغدة الدرقية: هشاشة الأظافر قد تدل على نقص في هرمون الغدة الدرقية (الثيروكسين - Thyroxin). الإكثار من استخدام مستحضرات تنظيف المنزل: يجعل التعرض للمواد المذيبة الداخلة في تركيب المنظفات، كخلات الإيثيل (Ethyl) أو خلات البوتيل (Butyl)، الأظافر هشة وضعيفة مما يسهل تشققها، كما أن معقم اليدين يؤدي إلى جفاف الأظافر وتشققها. Advertisements تابعي المزيد: تنظيف الأظافر من الداخل.. خطوات ووصفات علاج جفاف الأظافر العناية بالأظافر اشربي الكثير من الماء، فشرب الماء يمكن ان يساعد في الترطيب، ويعالج مشكلة جفاف الأظافر. تناولي الأطعمة الغنية بالبيوتين، تأكدي من أن النظام الغذائي الخاص بك يحتوي على أطعمة غنية بالبيوتين، مثل البيض، الحبوب الكاملة، الأفوكادو والقرنبيط وغيرها. تناولي الفيتامينات، تأكدي من أخذ الفيتامينات ومكملات الكالسيوم يوميًا، فنقص فيتامين أ ، وفيتامين ج، والكالسيوم يمكن أن يسبب الجفاف والأظافر الهشة. تجنبي طلاء الأظافر، لا تستخدمي مزيل طلاء الأظافر بكثرة، بل حاولي ما استطعتِ إطالة المدة الزمنية التي لا تضعين فيها الطلاء. ابتعدي عن مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون، لانه يمكن أن يسبب جفاف وتلف الأظافر، واستعملي اللوشن دائما لفرك يديك والأظافر. الابتعاد عن السلوك الحاد، أي أن لا تكون أظافرك أدوات لفتح علب المعلّبات وطلب الأرقام وفتح الأشياء وغيرها من المهام. ارتدي القفازات للقيام بالأعمال المنزلية، إذ يمكن ان تكون المنظفات والمطهرات قاسية على أظافرك، مما يسبب جفافها وتقشرها. انقعي الأظافر في زيت الزيتون البكر الممتاز من 10-15 دقيقة يوميًا لمدّة شهر. تابعي المزيد: كيف أطوّل أظافري بدون خلطات

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