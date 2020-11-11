صور.. حريق في حفل خطوبة ابنة عصام الحضري

علاقات و مجتمع

احتفل، منذ ساعات، حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، بخطبة ابنته الكبرى "شاهندة" رسميًا، حيث نشر عددا من صور عقد قرانها وسط أجواء عائلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة الحضري، بـ"جامب سوت" بيضاء، ذات أكمام طويلة وشفافة، وبتسريحة شعر بسيطة منسدل على ظهرها.

وشارك أحد أقارب العروس، ويدعى "ميدو الحضري" العديد من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" العديد من صور الحفل.

وبعد دقائق شارك بلقطة مصورة ترصد حريق يلتهم الديكور، مُعلقًا: "في ثانية كدة"، وأرفق معها صور "خرزة زرقاء" للإشارة إلى إن الأمر مرتبط بالحسد.

Advertisements

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الصور التي تجمع بين "ميدو" وعائلة الحضري، حيث يصف بنات حارس المرمى السابق بـ "إخواته".

وكان الحضري نشر، عددا من صور الحفل، وأرفق تعليقه: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير إنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

علاقة عصام الحضري بابنته شاهندة

وتجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، حيث يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

وكانت أبرز تلك المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ 21، حيث شارك الحارس المخضرم مقطع فيديو يجمعهما سويًا، عبر "تويتر" معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

كما حرص الحضري على نشر صورهما سويًا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.