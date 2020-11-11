"علاقات فاشلة ومشكلات وخيانة".. استشاري تجيب: ليه البنات بتخاف من أحمد؟

علاقات و مجتمع

اعتاد رواد "السوشيال ميديا" ربط بعض الأسماء بتصرفات معينة على سبيل السخرية، وهو الربط الذي بات شائعا وله رواجٌ كبيرٌ بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

"أحمد".. ربما يمر عليك اسم يمر على سامعه مرور الكرام، فهو أحد الأسماء الدارجة، إلا أن الأمر مختلف تمامًا بين دائرة الفتيات، اللاتي ربطن بين الاسم والمشاكل العاطفية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

"ابعدي عن اللي اسمه أحمد".. "اسمك أحمد وبتتكلم عن الحب!".."كل المشاكل والمصايب من اللي اسمهم أحمد".. كلمات باتت تمتلئ بها المجموعات الخاصة بالفتيات عبر "السوشيال ميديا"، محذرات من أصحاب الاسم، حيث ذهب البعض إلى أنه يرتبط بالعلاقات العاطفية الفاشلة.

صور ساخرة من الاسم

لم ينته الأمر عند تحذيرات الفتيات، بين بعضهن البعض حتى تطور إلى إنشاء العديد من الصور الساخرة على الأمر، الذي تطور وبات أصحاب هذا الاسم يسخرون منه أيضًا.

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مسلسل "إلا أنا" يدعم الفكرة

ولم يقتصر الخوف من الاسم فقط على "السوشيال ميديا"، حيث تطور للقصص الدرامية، التي كان أبرزها مسلسل "إلا أنا" وحكاية "ربع قراط" بعدما ناقشت شخصية الزوج الخائن والذي جاء اسمه "أحمد".

وسرعان ما بات الرواد يسخرون من الأمر، معلقين: "اسمه أحمد أكيد هيطلع خاين"، حتى أن بطل العمل الفنان مصطفى درويش ظل هو الأخير يسخر منه.

خصم 15٪ وكشف مجاني لـ"زوجة أحمد"

واستغل مركز تجميل شهرة المسلسل وقدم خصما يصل إلى 15% على أحد منتجات مزيل العرق للسيدات المتزوجات بـ"أحمد".

كما تضامن الدكتور محمد أشرف، طبيب أسنان، مع السيدات بعد عرض المسلسل الذي كسب تعاطف الجمهور وخاصة السيدات من خلال خصم قوي، جاء على النحو التالي: ""أي ست جوزها أو خطيبها اسمه أحمد ليها يوم الجمعة كشف مجاني وخصم 50%؜ على التنظيف وتلميع الأسنان".

استشاري تجيب.. ليه البنات بتخاف من أحمد؟

من جانبها، ردت الدكتورة هالة حماد، الاستشاري النفسي على السؤال الشهير، وهو موضة خوف ورهبة الفتيات ممن يحملون هذا الاسم من الرجال، قائلة: "وقت جيل التمانينيات وبداية التسعينيات أغلب الأهالي كانوا بيسموا أولادهم أحمد، وطبعًا أحمد ده اتجوز ودخل في علاقات، ومع حالات الطلاق الكتيرة وفشل العلاقات ربطت كتير من البنات الاسم بالمشاكل، لكن ده لأن أغلب الرجالة في الفترة دي اتسموا أحمد".

وتابعت حماد خلال حديثها لـ "هن": "أوقات كتير الستات بتحكي عن مشاكلها في الجروبات وبيكون الطرف ده اسمه أحمد، فتلقائي البنات بدأت تربط بشكل شخصي، وتمشي مع الموضة وخلاص وهو في الأول والأخر صدفة".

واختتمت "حماد": "الموضوع بدأ بنكتة لكن انتشر جدًا وبقت البنات تصدق".