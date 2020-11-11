الخيانة درجات.. استشاري نفسي توضح أنواعها بعد مسلسل "إلا أنا"

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب والاستفزاز، عاشت فيها الفتيات بعد عرض الحكاية السابعة "ربع قيراط"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، بعد الخيانة الزوجية التي تعرضت لها بطلة المسلسل، وتفاعل الفتيات معها، إثر الظلم الذي تعرضت له من زوجها.

تدور أحداث المسلسل، عن قصة زوجة اعتادت على التضحية من أجل زوجها، حتى تكتشف زواجه من أخرى في شقتهما الجديدة التي جهزتها بنفسها.

استشاري نفسي: الخيانة درجات.. اصعبها الخيانة الكاملة

أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، أنواع الخيانة الزوجية، منها الخيانة عبر المكالمات الجنسية، مكالمات مشاعر مع طرف آخر غير زوجته، خيانة الرجوع إلى حب الماضي، الخيانة الكاملة وتعتبر أصعبهم، وبعض الزوجات تعتبر زواج الرجل بأخرى خيانة.

وأضافت أثناء حديثها لـ"هُن"، عند تعرض الزوجة للخيانة، لا يجب التأكد عن طريق التجسس، لأن هناك مرحلة ينكشف فيها الزوج دون أي سعى من الزوجة، مشيرة إلى أن ابتعاد الزوج المفاجىء عن زوجته، يتطلب منها الاقتراب منه حتى لا يبرر الخيانة والابتعاد عن العصبية التي تدفعه للبحث عن أخرى.

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وترى أنه في حالة الخيانة الكاملة، تبدأ الزوجة التفكير في تعاملات الزوج معها، يستحق مسامحته على الفعل أم لا، لأن أحيانا يقع الرجال في خطأ الخيانة للمرة الأولى، ويمكن الرجوع عنه، وعدم تكراره مرة أخرى، لكن هناك بعض الرجال متعددي الخيانة الزوجية، لأن هناك بعض الرجال تشعرها الخيانة بالثقة بالذات.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى"، و"سنين وعدت" و"أمل حياتي" و"أمر شخصي" و"ضي القمر" و"لازم أعيش".

يذكر أنّ "ضي القمر" هي الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة كندة علوش، إخراج أحمد حسن، الذي قدّم حكاية "أمل حياتي" من قبل، والتي حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، القصة تأليف عبير سليمان وإخراج مريم أحمد، وتتكون القصة من 10 حلقات.

وتدور أحداث حكاية "ضي القمر" حول قصة حب بين زوجين يلعب دوريهما "علوش" ومحمد علاء "جامايكا"، ويبحث الزوجان خلال الحكاية عن الإنجاب، وخلال هذه العملية تجد أمامها العديد من الصعوبات والمشاكل، إذ تعتبر "ضي القمر" أول عمل تليفزيوني يتعرض لعملية التلقيح الصناعي.

أما حكاية "أمر شخصي" وهي الحكاية الرابعة من مسلسل "إلا أنا"، بطولة الفنانة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر وإيهاب فهمي، وتدور أحداث الحكاية في إطار الإثارة والتشويق حول فتاة تتعرض للكذب من زوجها.

أما الحكاية الثالثة والتي حملت اسم "أمل حياتي"، جاءت بطولة الفنانة حنان مطاوع، التي جسدّت خلال الحكاية شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

وشارك بطولة حكاية "أمل حياتي" بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.