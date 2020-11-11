جمعتهما صور جريئة.. الجمهور يخمن المتسبب في حمل الفنانة التونسية

علاقات و مجتمع

بصورة وتعليق، صدمت الفنانة التونسية عايشة عطية، متابعيها بعدما أعلنت حملها بالشهر الرابع دون زواج، مؤكدة أن الأمر نتج عن علاقة حب، تخلى عنها الطرف الآخر.

وسرعان ما بدأ البحث عن الشخص المتسبب أو المتهم في هذا الأمر، من خلال البحث عن حبيب الفنانة التونسية التي تحدثت عنه، دون أن تذكر اسمه.

وبالبحث عبر موقعها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذهبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتهام شخص بعينه كانت تلتقط العديد من الصور معه دون غيره، وهو من وصفته أكثر من مرة بـ "حبيبي"، وهو الفنان الشاب "آ.ا".

وعلى الفور قرر المتابعون التعليق على صورهما الموجودة، بعبارات استنكارية: "هو ده السبب في حملك"، "هو ده الل هرب"، "هو ده اللي سابك بكرة ربنا يعوضك".

صور ترصد علاقة الثنائي ببعضهما

من هو "آ.ا"

هو ممثل ومقدم برامج تونسي.

شارك في العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية التونسية.

لديه أكثر من 60 ألف متابع عبر الإنستجرام.

اعتاد الظهور بصور جريئة ورومانسية مع عائشة عطية.

رد بمنشور غير مباشر عقب انتشار الأمر، قائلًا: الكلاب تعوي".

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عايشة عطية تعلن حملها دون جواز

أعلنت الفنانة التونسية الشابة، عايشة عطية، عن حملها بالشهر الرابع دون زواج، مؤكدة أن الأمر نتج عن علاقة حب، تخلى عنها الطرف الآخر.

وشاركت "عايشة" بصورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: ''أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي''.

وأضافت: ''أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلاني... محبنيش... ومنعرش بش يستعرف ببنتي ولا لأ.. بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي''.

وتابعت عائشة: ''إلي عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا في الحرام، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.

من هي عايشة عطية

وعائشة عطية، هي ممثلة ومغنية تونسية، مواليد 1991، اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء".

وشاركت الممثلة التونسية بفيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت في الفيلم المصري "بسلامتو" 2017، والفيلم الجزائري "العربي بن المهدي".

وعرفت الفنانة التونسية عائشة عطية، بصورها الجريئة، ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها على "انستجرام".