صور جريئة لـ عائشة عطية قبل إعلانها الحمل دون زواج

لايف ستايل

صدمت الفنانة التونسية عايشة عطية، متابعيها بعدما أعلنت حملها بالشهر الرابع دون زواج، مؤكدة أن الأمر نتج عن علاقة حب، تخلى عنها الطرف الآخر.

وشاركت "عايشة" صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة: ''أنا في الشهر الرابع وحكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، وإن شاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي''.

وأضافت الفنانة: ''أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منه أما مشا وخلاني... محبنيش... ومنعرش بش يستعرف ببنتي ولا لأ.. بالقانون أكيد بش أكون بوها، أما قدام الناس؟؟؟ وقدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني ولا بش يرحم بنتي''.

وتابعت عائشة: ''اللي عملته أنا غلط. أما متحكموش عليا، ولا على طفلة اغتصبوها ولا على صغير جا في الحرام، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر''.

وعلى الفور، تصدرت الفنانة الشابة، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عنها وعن أعمالها السابقة.

واعتادت الفنانة التصوير بملابس جريئة، وأوضاع مُلفتة للانتباه، يرصد "هن" أبرزها.

صور جريئة للفنانة عائشة عطية قبل إعلانها الحمل دون زواج

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وعائشة عطية، هي ممثلة ومغنية تونسية، مواليد 1991، اشتهرت بدور نجلاء في المسلسل التونسي "ناعورة الهواء".

وشاركت الممثلة التونسية بفيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، كما شاركت في الفيلم المصري "بسلامتو" 2017، والفيلم الجزائري "العربي بن المهدي".

وعرفت الفنانة التونسية عائشة عطية، بصورها الجريئة، ولديها أكثر من 2 مليون متابع عبر حسابها على "انستجرام".