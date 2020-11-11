كاميرات مراقبة ترصد اعتداء رجلين على فتاة.. حاولا تقبيلها والتحرش بها

لايف ستايل

أصيبت امرأة بالصدمة بعد تعرضها لاعتداء جنسي من رجلين بصورة مفاجئة، أثناء وجودها في محطة بنزين بمدينة بريستول بالمملكة المتحدة، وهو ما أثار دهشة المارة والموجودين بالمكان.

وكانت المرأة الثلاثينية تسير في تقاطع طريق بيركلي، وأثناء ذلك، وفي تمام الساعة التاسعة مساء، فوجئت برجلين يطارداها، حيث حاول الأول تقبيلها ولمسها بشكل غير لائق، بينما حاول التاني مطاردتها خلال محاولتها للهروب منهما، وحاول الركض خلفها للإمساك والإيقاع بها.

وأظهرت كاميرات المراقبة، محاولة الرجلين أثناء تحرشهما الجنسي بالفتاة الثلاثينية، أمام محطة بترول آبل جرين في بريستول، أثناء عبورها للتقاطع الأمامي، حيث لم تتعرض المرأة لأي إصابات خلال هروبها، ولكنها أصيبت بصدمة عصبية، والتقطت أنفاسها بصعوبة بالغة بعد أن نجحت في فرارها من المتهمين، حسب صحيفة bristolpost.

Advertisements

ومن جانبها، بدأت قوات الشرطة في فتح تحقيقات للعثور على المتهمين، واستمعت لأقوال شهود العيان، الذين تدخلوا لمحاولة مساعدة الضحية على الهروب من الرجلين، أثناء مطاردتهما لها أمام المارة، حيث لا تزال المعلومات الموجودة غير كافية للعثور على الشابين والإمساك بهما.

وكان الرجلان، أحدهما يبدو أنه في أواخر العشرينيات من عمره، ونحيف وصاحب بشرة بيضاء، وذو شعر أسود طويل، بينما الآخر لم تظهر ملامحه بدقة أمام الكاميرات، لكنه كان يرتدي حذاءًا أسود وملابس داكنة.

وناشدت الشرطة، المواطنين في التواصل معهم إذا تمكن أحد الأشخاص من العثور على المتهمين، والإبلاغ عن أي معلومات تكشف هويتهم على الفور.

ولا تزال تعاني السيدة الثلاثينية من صدمة نفسية بالغة، وترغب في العثور على المعتدين عليه جنسيًا لتنال منهم، وتفضح أمرهم أمام الشاشات والمواطنين، حيث قامت الضحية بنشر قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذر الفتيات من التعرض لمثل موقفها هذا.