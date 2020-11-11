منها الذهاب للعمل مريضا.. 8 أخطاء صحية يرتكبها الكثيرون يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الصحة نعمة كبيرة يجب الحفاظ عليها، ولكن هناك العديد من الأخطاء التي يقوم بها البعض وتسبب إلحاق الضرر، أوردها موقع " eathis" كالتالي:

1- التوقف عن تناول الأدوية:

بمجرد أن يبدأ بعض الأشخاص في الشعور بالتحسن، غالبا ما يتوقفون عن تناول أدويتهم، لكن يجب قبل التوقف عن تناول الدواء استشارة الطبيب، لأن هذه الفترة تسمى فترة "النقاهة" ولا تعني الشفاء التام.

2- تجاهل الأعراض:

غالبا ما يتجاهل الكثير من الأشخاص الأعراض التي يشعر بها، ويعتقد أنها "عابرة"، في حين أنه في الواقع يجب تقييمها من قبل الطبيب المتخصص.

3- التشخيص الذاتي:

يميل بعض الأشخاص إلى تشخيص حالتهم بأنفسهم وتجنب الذهاب للطبيب، ما يؤدي إلى تأخير التشخيص وبالتالي تأخير العلاج.

4- الذهاب إلى العمل عند الشعور بالمرض:

يجب تجنب الذهاب الى العمل عند الشعور بالحمى أو مشاكل الجهاز الهضمي، لمنع تفاقم التعب والاعراض أكثر.

5- إهمال ونسيان غسل اليدين:

ينشغل بعض الأشخاص كثيرا لدرجة أنهم ينسون غسل أيديهم، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

6- النظر في شاشة الهاتف كثيرا:

يؤدي التحدق في شاشة الهاتف كثيرا إلى تعب وإجهاد العين.

7- ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لطلب الرعاية:

يقول ثانو جي مدير عيادة يوركفيل للطب الرياضي، إن العديد من المرضى ينتظرون حتى لا تتحسن الأمور أو حتى تزداد سوءا قبل استشارة الطبيب.

8- يهملون الخروج:

يبقى بعض الأشخاص في منازلهم أو في مكاتبهم في العمل، ويهملون الخروج، ويؤدي ذلك إلى عدم حصول الجسم على ما يكفي من فيتامين د الموجود في أشعة الشمس، ولقد ارتبطت المستويات المنخفضة لفيتامين د بالسرطان والاكتئاب ومشاكل صحية أخرى.