أحمد جمال عن مواصفات فتاة أحلامه: مبحبش العناد وتكون عاقلة

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قال الفنان أحمد جمال، "أنا سايب الحب ييجي، مش رايح أدور عليه، يعني ممكن مثلا أكون بدور على أغنية أو نجاح جديد يضاف لي، كلام أو لحن حلو، لكن الحب أنا سايبه وعارف أني هخبط فيه بالصدفة ومتأكد من ده".

وأضاف "جمال"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "بحس أني لو فضلت أدور على الحب مش هختار صح، ومواصفات فتاة أحلامي مش زي ما في الكليبات وأن كلهم شُقر لأني جبت بعد كده بنات شبهنا يعني وفيهم من الجمال العربي من ذوات الشعر الأسود أو البني والعيون السوداء".

وتابع، "أنا عندي تركيبة معينة في فتاة أحلامي، يعني مش بحب فكرة العند والخناق وتكبر المواضيع، وفكرة أن الدنيا بسيطة فـ عدي الأمور، ومتبقاش نكدية وتكون عاقلة ومش معني عاقلة أنها تكون متنشنة لكن تكون راكزة لكن في نفس الوقت، لما نحب نتجنن هنتجنن عادي مفيش مشاكل".

واستكمل "جمال" مازحًا: "لو قولت على مواصفات شكلها في ناس هتزعل مني وهيقولوا يعني أنت مبتحبش العيون الملونة، كل اللي خلقه ربنا كويس، ملهاش معايير، وممكن دلوقتي أقول تفاصيل معينة وبعد كده ألاقي الفيديو ده ويتحسب عليا، وألاقي نفسي أخدت حد تاني خالص وأرجع أقول طيب ما المواصفات اللي أنا قولتها مش موجودة، ولكن هيكون التركيز الأكبر على الشخصية طبعًا".

يذكر، أن الفنان أحمد جمال يستعد لتحضير عمل فني جديد مع الفنان حكيم، وسيتم الإعلان عنه قريبا.