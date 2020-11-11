يا ظالم مسيرك تتظلم.. "إلا أنا" على القمة بـ"ربع قيراط": لخص معاناة الزوجات مع الخيانة

علاقات و مجتمع

تصدر هاشتاج "إلا أنا" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحكاية السابعة "ربع قيراط" ضمن حكايات المسلسل، الذي يعرض حاليا على شاشة "DMC"، وسط تفاعل كبير من الفتيات، اللاتي تحدثن عن الخيانة الزوجية التي تعرضن لها، مؤكدين على ضرورة أن تكون الفتاة قوية في مواجهة خيانة الزوج وعنفه واستغلاله لها.

يحكي مسلسل "إلا أنا" عبر حكاية "ربع قيراط" قصة زوجة وفية لزوجها كانت له نعم السند، وكان يخونها طوال فترة طويلة، وفجأة تزوج من أخرى في شقتهما الجديدة التي جهزتها بنفسها، وتفاعل مع الحكاية كلا من الشباب والفتيات على الهاشتاج.

رأي الرجال

كتب أحد رواد "فيسبوك"، يدعى سعيد محمود، مستنكرا مع فعله بطل الحكاية "أحمد أبو حجر" في زوجته، قائلا: "انا عاوز أستوعب فكرة أن ليه الراجل يخون! ويأذي معاه واحده بتحبه وأم عياله، واحدة مشافش منها غير كل خير، وفضلت معاه في الوحش قبل الحلو واستحملته وبتعمل كل حاجه عشان تسعده، وواخده بالها من البيت ومنه وحرفيا قايده صوابعها العشره ليه شمع.. وفي الآخر أنا معنديش مسمى لده غير أنه شخص ناقص ودني".

وعلق آخر: "الراجل بيخون عشان دايما اللي بعيد هو الأحسن، ولأن مراته ملكه فخلاص ملكها، أما التانية لسه لما يملكها هيدور على التالتة، دي طبيعة مرضية للراجل".

رأي الفتيات

كانت البنات أكثر هجوما على الرجال، وشعروا بحزن ريهام عبدالغفور أو "منى" في المسلسل، إذ كتبوا عبر الهاشتاج الذي تصدر "فيسبوك"، و"تويتر"، يعبرون عن حزنهم وخيبة أملهن في الرجال.

قالت إحدى الفتيات: "البنت مينفعش تتنازل عن أي حاجة من حقوقها، وتاخد فلوس من الراجل أول بأول، متتنازلش عن شبكة ولا مهر ولا مؤخر، مينفعش يتجوزها ويطلقها كأنها ولا حاجة".

وأضافت أخرى: "إحنا نجمع بعض كلنا ونروح نقتل أحمد، مش ممكن الاستفزاز ده"، وعبر "فيسبوك" كتبت مدونة، "الست المصرية الأصيلة اللي بتحب جوزها وبتتفنن في إسعادة حتى لو كان على حساب راحتها، تحرم نفسها من قلم روج نفسها فيه، فستان، كانت عايزه توفر فلوس الباص وتودي العيال المدرسة، تحط القرش علي القرش علشان تجيب شقه احلامها، إحنا معظمنا اتعلم العطاء والتفاني في الحب من أمهاتنا.. أننا ندي ومنستناش مقابل.. مش شايفة في العالم غير جوزك حبيبك اللي بتتمنى الرضا ليه، بس وهو ده كل أملك في الحياة.. يجي بقا في ثانية يهدم البيت علي دماغك ودماغ العطاء والحب والتفاني ويقولك ناقصني حاجات بحجة ان الشرع حلل".

تابعت: "مش معترضه إن الشرع حلل إطلاقا حقك أول وتاني وتالت ورابع، بس في أسباب لكده، وطالما أنت راجل محترم وعارف دينك كويس وسيبت كل حاجة في الدين واتشعبطت في الشرع حلل فقولي أسبابك.. ست حلوة وجميلة وأصيلة وبميت راجل وبتحبك وتحترمك وخايفه عليك وعلى فلوسك.. فلوسك اللي عملتها معاك وأنت مش لاقي تاكل وصبرت واستحملت وعمرها ماطلبت منك حاجة فوق طاقتك بل بالعكس بتوفر وبتساندك وتساعدك وأنت بنفسك قولتلها أنتي سندي ومن غيرك منسواش أي حاجة، عايز إيه تاني".

وأكملت: "انت وأي راجل زيك محتاج إيه تاني من أي ست غير اللي اتقال ده كله.. أقولك أنا.. هي فراغة عين وأنانية من واحد اتعلم ياخد بس وميديش.. ست تعبت وشقيت معاك وأول ما اتفرعنت اتفرعنت عليها.. وروحت أخدت تعبها وشقاها لواحدة تانية علة الجاهز أخدتك.. بس مش هي دي النهاية، النهاية هتكون صادمة ليك وهتشوف أن ربنا مش بيرضي بالظلم.. وزي ماظلمت مسيرك تتظلم".