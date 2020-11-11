محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كلنا مذنبون بالإفراط في تناول الطعام، لذلك علينا أن نعرف كيف نطهر أجسامنا من الداخل كي نتخلص من السموم، كي لا نخاطر بصحتنا.

علينا أن نعرف أن جسمنا مصمم لإزالة السموم من تلقاء نفسه، يعمل الكبد والكلى على مدار الساعة لإزالة الفضلات والسموم غير الصحية من الجسم.

إذا كنت عازمًا على التخلص من السموم، فجرب بعض الطرق الطبيعية التي تدعم العملية الداخلية بدلاً من إبطائها، وفيما يلي 5 طرق طبيعية للتخلص من السموم بعد تناول وجبة دسمة، وفقا لموقع "timesofindia".

- تجنب الحديث السلبي مع النفس

تجنب الحديث السلبي مع النفس، لا بأس في أن تنغمس في أطعمتك غير الصحية التي تفضلها الخاطئة في بعض الأحيان، لكن عند التركيز على الأكل الصحي والنظيف، فإن تناول وجبتك المفضلة من حين لآخر ليس بالأمر الهين، إنها مشكلة عندما تفعل ذلك بشكل متكرر، المهم هو العودة إلى روتينك اليومي بعد تناول الطعام، لن يساعدك الحديث السلبي في تحقيق ذلك، بل سيؤدي إلى الإجهاد ومخاوف صحية أخرى، حاول أن تظل إيجابيًا طوال الوقت.

- جرب تمارين خفيفة

لحرق السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة، لا يتعين عليك معاقبة نفسك بأداء تمرين مكثف ثلاث مرات في اليوم، خذ الأمور ببطء وامنح جسمك بعض الوقت للتعافي، يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى الإجهاد، إذا كنت عازمًا على ممارسة الرياضة، فجرب اليوجا أو المشي.

- اشرب الكثير من الماء

من أفضل الأشياء للتخلص من سموم الجسم، هو شرب الكثير من السوائل.

ويساعد الماء على إزالة الفضلات غير المرغوب فيها من الجهاز عن طريق البول والعرق، كما أنه يعزز عملية الأيض ويعيد تنشيطك، أضف الماء المنقوع وماء جوز الهند والفواكه الغنية بالمحتوى المائي في نظامك الغذائي.

- تناول المزيد من الألياف

تناول الأطعمة الصحية والغنية بالألياف، تدعم هذه المغذيات الكبيرة الكلى والكبد لإزالة السموم من الجسم بطريقة أفضل، كما تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وتساعد على تحسين وظيفة الأمعاء.

- تناول الطعام النيء والمخمّر

يعد تناول الطعام المخمر أثناء التخلص من السموم فكرة جيدة.

يمكن للأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب والمخلل، أن تسهل عملية الهضم ويمكن أن تدعم عملية إزالة السموم، كما تساعد هذه الأطعمة في تكوين البكتيريا الجيدة، مما يحسن صحة الأمعاء وفي النهاية يحسن صحتك العامة.