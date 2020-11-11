كورونا اليوم: زيت السمك يمنع الفيروس.. وهذا سر الإصابة بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الموجة الثانية تزيد الضغط النفسي

بدأت الكثير من الدول تشهد موجة ثانية، ولكن بغض النظر عما يعنيه جسديا، يتسبب التأرجح بين فرض القيود وتخفيفها، في ضغط نفسي، بحسب المعالجة النفسية والمؤلفة ميريام بريس، مضيفة أن الأمر يزداد سوءا كلما تكرر حدوثه.

وعلى المستوى السلوكي، هذا يعني الانسحاب من الحياة الاجتماعية والعزلة بينما على المستوى الوجداني هذا يتمثل في الأرق والخوف والتوتر وهو ما يمكن أن يتطور إلى الهلع، بحسب بريس.

سبب إصابة أطباء بالفيروس بعد تطعيمهم

ذكر مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف أن حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم تعود إلى أن اللقاح لم يمر عليه الوقت الكافي لتطوير الأجسام المضادة لـ"سارس – كوف – 2".

وقال كوزنتسوف: "لقاح سبوتنيك V يتألف من مكونين: يتم إعطاء الحقنة الثانية للمريض بعد21 يوما من الأولى. ويعتبر المريض مطعما ومحميا من عدوى فيروس كورونا، بعد ثلاثة أسابيع من الحقنة الثانية، في هذا الوقت، يتم تشكيل المناعة".

المواقع الأكثر تعرضا لخطر انتشار الفيروس

توصلت دراسة جديدة إلى أن معظم حالات "كوفيد-19" في المدن الأمريكية الكبرى تنبع من زيارات إلى مجموعة قليلة من الأماكن.

وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، أن المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق ودور العبادة هي من بين 10% من المواقع، التي يبدو أنها مسؤولة عن 80% من الإصابات وفقا لروسيا اليوم.

هل يساعد زيت السمك في تقوية المناعة ضد كورونا؟

أوضح العلماء أن من يتناولون زيت السمك بشكل منتظم نادرا ما يصيبهم فيروس كورونا.

وقرر فريق من العلماء النرويجيبن دراسة فاعلية زيت السمك في مقاومة إصابة الإنسان بفيروس كورونا، ويعتزم الباحثون تجنيد نحو 70 ألف متطوع سيختبرون على أنفسهم فاعلية التناول المنتظم لزيت السمك بغية الحيلولة دون الإصابة بـ"كوفيد – 19".