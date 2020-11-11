احذر: 10 علامات خفية تشير إلى أن صحتك في خطر.. منها "الشخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في بعض الأحيان، الأمراض الخطيرة لا تظهر علامتها بوضوح، ولكن أعراضها تكون غامضة وغير محددة ولا يمكن ملاحظتها.

لذا يجب معرفة العلامات الخفية التي تشير إلى أن صحتك في خطر، كما أورد موقع "eatthis".

1- الشخير:

قد يكون علامة على إصابتك بانقطاع النفس النومي، وهي حالة مرتبطة بمجموعة متنوعة من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد، فإن انقطاع النفس النومي موجود لدى ما يصل إلى 83 بالمائة من الأشخاص المصابين بأمراض القلب، وقد يؤدي عدم علاجه إلى زيادة خطر الوفاة.

2- التعب المزمن:

كلنا نتعب، لكن التعب المزمن والمستعصي يمكن أن يكون علامة على العديد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الاكتئاب والسرطان وأمراض القلب وفيروس كورونا.

ويضخ القلب الدم إلى كل عضو في الجسم وفي حالة عدم وجود تدفق جيد للدم خاصة إلى الدماغ والعضلات، يشعر الجسم بالإرهاق، لذا إذا كنت تعاني من إرهاق شديد لا يختفي مع الراحة، فتحدث إلى طبيبك.

3- زيادة الوزن غير المبررة:

يمكن أن تكون زيادة الوزن غير المبررة مرتبطة بحالة تسمى قصور الغدة الدرقية، حيث لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الذي يجعل عملية الأيض جيدة.

وبالإضافة إلى زيادة الوزن، قد يكون لديك أعراض أخرى غير محددة مثل التعب أو الحساسية للبرد، لذا إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فاطلب من طبيبك إجراء اختبار دم لهرمون TSH.

4- حالات العدوى الفطرية المتكررة:

وفقا لجمعية السكري الأمريكية، فإن تلك العدوى الفطرية تكون أحيانا أول علامة على إصابة الشخص بمرض السكري، لذا توصي جمعية السكري الأمريكية بإجراء اختبار السكري على البالغين مرة واحدة في السنة.

ويمكن علاج مرض السكري بالأدوية وتغيير نمط الحياة، وقد يؤدي مرض السكري غير المعالج إلى أمراض القلب ومشاكل في الرؤية ومشاكل في الدورة الدموية يمكن أن تؤدي إلى البتر.

5- تدلى الوجه:

تدلي الوجه، مع علامات أخرى مثل ضعف الذراع أو صعوبة الكلام، يجب أن يتم تشخيصه على الفور من قبل الطبيب، لأنه يمكن أن يشير إلى حدوث سكتة دماغية.

6- ازدواج الرؤية:

الظهور المفاجئ للرؤية المزدوجة والجفن المتدلي، يمكن أن يكون في بعض الأحيان سبب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

7- تغيرات طفيفة في أظافرك:

إذا لاحظت تغيرات في أظافرك مثل النتوءات أو تقليم الأظافر أو الخطوط البيضاء أو الهشاشة المفرطة، فقد يكون لديك نقص في الحديد وحمض الفوليك وفيتامين أ، والبروتين أو الزنك.

8- فقدان الوزن غير المقصود:

قد يكون فقدان الوزن غير المقصود أيضا علامة على الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، وربما يشير إلى الإصابة بالسرطان، لأن الخلايا السرطانية تسبب اضطرابا في عملية التمثيل الغذائي التي تستهلك الطاقة بسرعة بطريقة مختلفة تماما عن فقدان الوزن الناجم عن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

9- ضغط الدم المرتفع:

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، غالبا ما يشار إلى ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأنه غالبا لا تظهر عليه أعراض حتى يتسبب في ضرر كبير لقلبك وشرايينك.

10- نزيف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة:

إذا بدأت لثتك بالنزف عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، فيجب استشارة طبيب الأسنان فورا، وذلك لأن هذا النزيف الذي قد تراه في الحوض بعد تنظيف الأسنان بالخيط أو بالفرشاة ليس مشكلة صغيرة.

ويمكن أن يكون النزيف علامة على مرض اللثة، وتدمير العظام والأنسجة بسبب انتشار البكتيريا السيئة تحت اللثة وعلى الأسنان.

وتعتبر أمراض اللثة هي السبب الأول لفقدان الأسنان، بالإضافة إلى أن هذه البكتيريا السيئة يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم، مسببة تسمم الدم أو التهابات في الأعضاء.