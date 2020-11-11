قد يكون قاتلا".. هذا ما يفعله تناول مسكن "تايلينول" كل يوم لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تايلينول، الاسم التجاري للأسيتامينوفين (باراسيتامول)، هو أحد أكثر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية شيوعًا في العالم، وقد تتساءل عما يفعله تناول كل يوم لجسمك.

هو غير مكلف، ومتوفر في أشكال متنوعة، بما في ذلك قرص مضغ، أو كبسول أو محلول، وكل شخص تقريبًا لديه شكل من أشكاله في خزانة الأدوية الخاصة به، ويستخدمه بشكل فعال لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

وتشرح دارين مارينيس، دكتورة في الطب، طبيبة طب الطوارئ في مركز أينشتاين الطبي في فيلادلفيا بالولايات المتحدة: "إن ناول مسكن تايلينول جيد طالما أنك لا تأخذ الكثير منه".

إذن ماذا يفعل أخذ تايلينول كل يوم لجسمك؟، هذا ما نستعرضه وفقا لموقع " eatthis".

- يمكن أن يساعد في تخفيف الألم

توضح دكتور مارينيس أن عقار الاسيتامينوفين هو أكثر المسكنات استخدامًا ضد الآلام، ويمكن استخدام الأسيتامينوفين لتقليل الألم والحمى، على عكس الأدوية الأخرى التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، فإن آلية عمل عقار الاسيتامينوفين على وجه التحديد ليست معروفة جيدًا.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، يمكن استخدامه لعلاج الصداع وآلام العضلات وفترات الحيض ونزلات البرد والتهاب الحلق وآلام الأسنان وآلام الظهر وردود الفعل على التطعيمات، يمكن استخدامه أيضًا لتخفيف آلام التهاب المفاصل (التهاب المفاصل الناجم عن انهيار بطانة المفاصل).

- يمكن أن يساعد في تقليل الحمى

تكشف مارينيس أنه أيضًا خافض للحرارة يستخدم بشكل متكرر أو مخفض للحمى، عن طريق تثبيط مركز تنظيم الحرارة تحت المهاد في الدماغ.

وتقول الطبيبة: "لتقليل الحمى، يعمل عقار الاسيتامينوفين على جزء الدماغ الذي يحدد درجة حرارة الجسم، إنها منطقة الدماغ التي تتأثر بالفيروسات والبكتيريا لزيادة درجة حرارة الجسم مسببة الحمى، يعمل عقار الأسيتامينوفين على هذه المنطقة من الدماغ لتقليل قدرة الفيروس والبكتيريا على رفع درجة حرارة الجسم".

- يمكن أن يكون سامًا إذا تم تناوله بشكل غير صحيح

"نظرًا لوجود الأسيتامينوفين في العديد من المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، لا يدرك الكثير من الناس مقدار ما يتناولونه بالفعل، ويفشل العديد من المرضى في إدراك سمية تايلينول أو يدركون أنهم قد يتناولون العديد من المنتجات التي تشمل عقار الاسيتامينوفين"، كما تقول مارينيس، على سبيل المثال، تشتمل المواد الأفيونية مثل بيركوسيت على أسيتامينوفين (تايلينول)، لذلك عليك أن تستشر طبيبك إذا كنت غير متأكد من محتويات أدويتك.

- يمكن أن يسبب فشل الكبد أو أسوأ - فقط في الحالات القصوى

في الحالات القصوى، يمكن للمرضى الذين غالبًا ما لا يكونون على دراية بكمية الأسيتامينوفين التي يتناولونها أن يضروا الكبد بشكل خطير، بحسب دكتور مارينيس، فإن جرعة زائدة من عقار الأسيتامينوفين هي السبب الأكثر شيوعًا لفشل الكبد الحاد، لذلك علينا ألا نتجاوز الجرعة الموصى بها لأنها قد تسبب تلف الكبد، كما يقول صانعو تايلينول.

في الحالات القصوى للغاية، يمكن أن يؤدي إلى الموت، كما تكشف دكتور مارينيس أنه بالنسبة للبالغين، فإن 140 مجم / كجم أو أكثر من 7.5 جرام في فترة 24 ساعة تعتبر جرعة سامة، وتضيف: "نرى هذه الأنواع من الأدوية نموذجية لمحاولات الانتحار، لحسن الحظ، إذا تم تحديد الجرعة الزائدة على الفور، فإن التشخيص سيكون جيد، هناك نتائج ممتازة عندما نحدد السمية في غضون 8 ساعات من تناول الدواء".

نصائح أخيرة من الطبيبة

"على الرغم من أن عقار الأسيتامينوفين هو دواء آمن وفعال للغاية، فمن المهم أن تتذكر اتباع الإرشادات الموجودة على الزجاجة"، كما تقول دكتور بيري: "اتصل بطبيبك قبل البدء في تناول أي دواء للتأكد من أنه لن يتفاعل مع أحد الأدوية الأخرى الخاصة بك، وتذكر إذا كنت تتناول الكثير من الأدوية وكنت قلقًا، فيرجى القدوم إلى المستشفى".