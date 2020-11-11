تسريحات جدائل فخمة لمختلف المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - لا تزال الجدائل من ضمن أجمل صيحات الشعر حتى اليوم، ويُعتبر التجديل فنّاً إجتماعيّاً تقليديّاً متوارثاً، وهو أحدُ أساليب التزيين التي اتبعتها المرأة قديماً، بهدف إعطائها منظراً جمالياً وشكلاً مختلفاً. فالإهتمامُ بجمال الشعر وصحّته جزءٌ لا يتجزّأ من إهتمام المرأة بجمالها، فالمرأة بطبيعتِها تحبّ الظهور بطريقةٍ جميلة وجذّابة ومُلفتة، حيث أنّ جمال المرأة وأنوثتَها وجاذبيّتَها يكمنُ في جمال شعرِها.

"الخليج 365.نت" يقدّم لك، مجموعة تسريحات جدائل فخمة، لتستوحي منها تسريحة شعرك على إختلاف نوعه وطوله، لعلك تستوحين منها طرق وأساليب جديدة لاعتماد تسريحات الجدائل.

موديلات تسريحات جدائل فخمة

تسريحات جدائل فخمة لإطلالة لافتة

تسريحة الجدائل بأسلوب الكعكة المنخفضة

تسريحة الجدائل بأسلوب الكعكة المنخفضة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

تتميز هذه التسريحة بأسلوبها الدّقيق والمحكم الذي يمنحك إطلالة جدية تليق بك، لا تتردّدي في إضفاء لمسة عصرية إليها عبر تطبيق الأكسسوارات الملونة، وكلّما كانت الضفيرة عالية، كلّما منعت شعرك من ملامسة عينيك.



تسريحة الجدائل الفرنسية المقلوبة على شكل كعكة عالية

تسريحة الجدائل الفرنسية المقلوبة بأسلوب مبتكر

ستبدو هذه التسريحة رائعة جداً، وخارجة عن المألوف، يمكنك أن تعتمديها أيضاً لإطلالاتك اليوميّة، فهي مريحة وطبيعية ومختلفة عن تسريحة الكعكة العالية العادية.



تسريحة الجدائل والورود البيضاء

تسريحة الجدائل المزينة بالورود

تُمثّل هذه الإطلالة الخيار الأمثل لمن تبحث عن ستايلٍ أنثوي وناعمٍ لإطلالة تضجّ جمالاً وجاذبية، للحصول على هذه الإطلالة، عليك أولاً تطبيق تسريحة الشعر المموج ثمّ رفع نصف الشعر إلى الأعلى بأسلوب الضفيرة المتوسطة وتزيينها بالورود البيضاء.



تسريحة الجدائل المزدوجة المنسدلة

تسريحة الجدائل بأسلوب ناعم

تتميز هذه التسريحة بلمستها الطبيعية التي تُضيفها إلى أي إطلالة، وتُعتبر هذه التسريحة بأنها من أكثر الأساليب رواجاً، فهي تجمع ما بين النعومة والأنوثة.

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تسريحة الكعكة بالجدائل

تسريحة الجدائل بأسلوب الكعكة لإطلالة كلاسيكية

تمنحك هذه التسريحة بأسلوبها الكلاسيكي المفعم بالأنوثة والجاذبية. فهي تمنح إطلالتك الأناقة والعصرية ي آنٍ معاً، ويُعدّ هذا الأسلوب حليفك لإطلالة مميزة لافتة، لتُضفي المزيد من الجمال إلى شعرك.



تسريحة الجدائل الناعمة

تسريحة الجدائل ناعمة لإطلالة عملية

تقوم هذه الإطلالة على قسم الشعر إلى قسمين ومن ثمّ أخذ 3 خصل من الشعر لتطبيق الجدائل بدءاً من الجذور حتى الأطراف ما يمنحك النسخة العصرية والأكثر عملية من تسريحة الجدائل المزدوجة التقليدية، ولا تقلقي في حال تطايرت بعض الخصل كونها تزيد إطلالتك طبيعية، تُعد هذه التسريحة مثالية لصاحبة الشعر الملون كونها تعزز جمال لون شعرها وتبرز تدرجاته بطريقةٍ مثالية.



تسريحة الجدائل للشعر القصير

تسريحة جدائل للشعر القصير

سواء كنت تعتمدين قصة البوب أو حتى أي قصةٍ أقصر منها يُمكنك التألق بالجدائل الرفيعة والناعمة خلف الأذنين ما يُضفي لمسة مميزة إلى إطلالتك، تجنبي إدخال الكثير من الضفائر إلى شعرك القصير لئلا تحصلي على إطلالةٍ مبالغ بها، يكفي أن تعتمدي عدداً قليلاً من الجدائل حتى تحصلي على الإطلالة التي تطمحين لها.



الجدائل الأفريقية العصرية

الجدائل الأفريقية

تتميز هذه الجدائل بأنّها رفيعة، ويُمكن لهذه الجدائل أن تدوم خلال فترة تتراوح ما بين بضعة أيامٍ وأسابيع عديدة، إذا كنت لا تملكين شعراً طويلاً طبيعياً، فقد تحتاجين إلى إضافة بعض الخصلات المستعارة عند تطبيق الجدائل، ومن التسريحات التي تُعتمد عادةً مع هذا النوع من الجدائل تسريحة الكعكة العالية عند أعلى الرأس التي تبرز جمال الضفائر، 3-4 ضفائر أفريقية منسدلة على الأكتاف ومجموعة مختلفة من الألوان التي تزين طول الجدائل.

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تسريحة الكعكة المرفوعة بالجدائل

تسريحة الكعكة بالجدائل بأسلوب مبتكر

تتميز هذه الإطلالة بأنّها تجمع ما بين تسريحة الجدائل الهولندية وتسريحة الكعكة المبعثرة والخصل المموجة كما تبرز التناقض ما بين دقّة الجدائل وطبيعية الكعكة بطريقةٍ مميزة.



تسريحة الجدائل الجانبية

تسريحة الجدائل الجانبية لإطلالة ناعمة وعفوية

تُضيف الجدائل الجانبية المنسدلة لمسة مميزة إلى تسريحة الشعر المموج، والتي يمكنك أن تطبقيها في المنزل، لإطلالة مليئة بالعفوية والجاذبية.



تسريحة الجدائل الناعمة والكبيرة الحجم

تسريحة الجدائل الجانبية لإطلالة ناعمة

تتميز هذه التسريحة بأسلوبها الذي يحاكي إطلالات الأميرات، وبلسمتها الرومانسية، للحصول على هذه التسريحة، قسّمي خصلات شعرك الأمامية إلى قسمين وطبّقي على كلّ جانبٍ ضفيرة مرتخية على أن يلتقيا عند وسط الرأس ثمّ تابعي بعمل الضفيرة، لإضفاء المزيد من السلاسة إليها، اتركي خصلة في الخلف من أجل أن تستخدميها لإخفاء رباط الشعر الذي يجمع الجدائل.



تسريحة الجدائل الرفيعة المزدوجة بأسلوب الأميرات

تسريحة جدائل بأسلوب الأميرات

تتميّز هذه التسريحة بباسطتها وبلمستها البوهيمية الناعمة، وهي أكثر سلاسة من ضفيرة التاج، للحصول على هذه الإطلالة، خذي أولاً خصلتين من كلّ جانبٍ من جهة الرأس الأمامية ثمّ قومي بلفّ كلّ منهما قبل تطبيق الجدائل، تكمن صعوبة هذه التسريحة في الحفاظ على مظهرها السلس والمتجانس في الخلف، إستخدمي الدبابيس لتثبيت الشعر في حال شعرت أنّ هناك حاجة.



تسريحة جدائل الهافانا

تسريحات جدائل هافانا تعتبر من أكثر تسريحات الشعر عصرية

جدائل الهافانا الشبيهة بجدائل مارلي، ولكنّها أقل خشونة وقساوة، أمّا السبب فقد يعود إلى نوع الوصلات المستعارة المعروفة بإسم هافانا، ما يُضفي لمسة مميزة إلى إطلالتك.

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