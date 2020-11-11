حيل تعتمدها النجمات لزيادة طولهن فما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تحتار النجمات العربيات في عملية ظهورهن بأجمل حلة في مختلف اطلالتهن، ويسعين للتألق بأفضل اطلالة دائماً. ومن أبرز المشاكل التي تعترض العديد من النجمات هي قصر القامة، بحيث يعمدن الى اخفائها بطرق متنوعة. لذا اليك أبرز حيل النجمات للظهور باطلالة أطول.



أساليب متنوعة لزيادة الطول



السروال ذو الخصر العالي



يعمل السروال ذو الخصر العالي على زيادة الطول بشكل مناسب وكبير، اذ من شانه أن يمنحك قامة أمشق من خلال خصره العالي، وبالتالي ستظهر الأرجل أطول.

نانسي عجرم





الفساتين الفضفاضة الطويلة



تعكس هذه الاطلالة ايحاءً بطول زائد، خصوصاً أنها تمنح من ترتديها قامة أمشق بسبب عدم ضيق التصاميم. يمكنك تنسيقها مع حذاء بكعب عالي لزيادة طولك.

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السراويل الواسعة الأرجل



هذه الصيحة تمنحك طولاً زائداً شرط أن تنسقيها مع كعب عالي، فلو اعتمدتها مع حذاء مسطح ستظهرين أقصر من المعتاد. لذا تجنبي هذا الخطأ وأظهري طولك بطريقة ذكية.

نيللي كريم



سراويل الكروب



سراويل الكروب التي تصل الى حدود الكاحل ستمنح قدميك طولاً زائداً، مما سينعكس تلقائياً على اطلالتك وستظهرين بطول أطول. هذه السراويل اذاً تم تنسيقها مع حذاء Pump كلاسيكي ستبدو ملائمة جداً.



الكنزات الطويلة



الكنزات الطويلة المنسقة مع سروال Coupe Cigarette يصل الى حدود الكاحل من شأنها أن تعطي طولاً زائداً وايحاءً بقامة أمشق. لذا اعتمديها دون تردد، واختاريها من مختلف أنواع الأقمشة لأنها ستليق بك حتماً.



التنانير القصيرة



لا منافس لموضة التنانير القصيرة في منح طول زائد، فهي ستظهرك بأسلوب أطول وستمنحك اطلالة جميلة جداً، يمكن أن تعتمديها مع بوت شرط أن يصل الى تحت الركبة. نوعي في التنانير التي ترتديها فاختاري الصوف والجلد والقطن وغيرها...



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ممنوعات .. يجب أن تبتعدي عنها لكي لا تظهري قصيرة



اليك قائمة الممنوعات التي يجب أن تبتعدي عنها لكي لا تظهري بطول أقصر:

- اياك وارتداء البوت العالي الذي يصل الى ما فوق الركبة، لأن من شأنه أن يحد من طول رجليك.

- لا ترتدي موضة الأزياء الميدي أي التي تصل الى حدود الركبة لأنها ستظهرك أقصر.

- ابتعدي عن الكروب توب، لأن شأنها أن تقسم جسمك الى قسمين وهذا لن يكون من صالحك أبداً.

- لا ترتدي الأحزمة العريضة جداً لأنها لن تليق بك أبداً، بل اختاري الرفيعة منها.

- لا تختاري البلوز ذات الياقة العالية، بل ركزي على شكل V في كنزاتك.

ميريام فارس

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