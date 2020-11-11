المصممة خولة العيبان: الكورونا فرض أساليب جديدة في الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - برز مؤخراً كثيرٌ من المواهب النسائية السعودية في مجالات حياتية عدة، في مقدمتها الموضة والأزياء والتصميم.

واستطاعت المصممات السعوديات، ومنهن خولة العيبان، شقَّ طريقهن نحو العالمية بتقديم أزياءٍ تجمع بين الأصالة المحلية، والعصرية.

وقد نالت هذه التصاميم إشادةً واسعة نظراً لما تتميز به من جمالٍ وروعة، ما فتح المجال واسعاً أمام السعوديات للمشاركة في أبرز الفعاليات العالمية المتخصِّصة.

"الخليج 365" التقت خولة العيبان، وسألتها عن أحدث مجموعاتها من فساتين السهرة، وبداياتها في المجال، والصعوبات التي واجهتها، وكيفية تخطيها لها.



بدايةً، عرِّفينا بنفسك، مَن خولة العيبان؟

مصممة أزياء سعودية، ومؤسِّس العلامة التجارية KH، تحلم دائماً بتحقيق النجاحات في المجال الذي اختارته، والوصول إلى القمة في عالم تصميم الأزياء.



لماذا اخترتِ تصميم الأزياء، وكيف جاءت بدايتك؟

منذ الصغر وأن أعشق مجال تصميم الأزياء والموضة، لذا اخترت هذا المجال عن حبٍّ وعشق وشغف.

في بداية مسيرتي العملية، عملت في المحاماة، ثم اتجهت للتسويق، نظراً لارتباطه بهذا المجال، بعدها صرت أصمِّم أزياء للمحيطين بي من صديقاتٍ وقريبات، وقد شجعني إعجابهم بعملي على التخصُّص في المجال عبر تكثيف القراءة فيه، وحضور دورات متخصِّصة.



بوصفكِ مصممةً، ما أبرز التحديات التي واجهتكِ، وكيف تغلَّبتِ عليها؟

واجهت صعوباتٍ كثيرة، في مقدمتها إيجاد الأيدي العاملة المؤهَّلة والقادرة على تقديم قطعٍ فريدة ومميزة، وإيجاد مصانع أقمشة، خاصة لتشابه رسوماتي، وأعتقد أن لكل مجالٍ تحدياته وصعوباته، ومنه مجال تصميم الأزياء، لكنه يختلف بأن تحدياته مستمرة.



كيف تختارين الأدوات والخامات في تصاميمكِ، وماذا تفضِّلين؟

أحرص دائماً على التميُّز في عملي، سواءً في الخامات، أو درجات الألوان، وأهتم كثيراً بإبراز أنوثة المرأة بطريقة جديدة وغير مكرَّرة، لذا أركز على "التفته"، و"الجازار"، وحالياً على "الكريب".



من وجهة نظركِ، ما الذي يميِّز تصاميمكِ؟

تتميز بالجودة، والدقة في إنتاجية القطعة.





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حدِّثينا عن آخر مجموعاتكِ، ومن أين استوحيتِ أفكارها؟

آخر مجموعةٍ قدمتها، كانت ‏Philia collection، واخترت هذا الاسم لتصميمي المجموعة في فترةٍ مميزةٍ جداً بالنسبة إلي، وفيليا اسم يوناني، يجمع كل أنواع الحب الصادق والعطاء والاهتمام والتقدير، وحقيقةً، لم أكن أتوقَّع أن يكون لمشاعر الحب كل هذا التأثير القوي على تصاميمي، والحمد لله، حققت هذه المجموعة نجاحاً كبيراً بفضل الإلهام الذي تملَّكني عند تصميمي لها.



متى تشعرين بضرورة إطلاق مجموعة جديدة للفساتين؟

لدي خطة سنوية مُنظَّمة لإطلاق مجموعةٍ جديدة، ويأتي ذلك بعد دراساتٍ.



في رأيكِ، هل اختلفت أساليب الأزياء بعد أزمة جائحة كورونا؟

نعم. أصبحت مختلفةً بشكلٍ كبير عما كانت عليه من قبل، والآن نعمل على أساليب جديدة، تناسب هذا الاختلاف.



شاهدنا الفنانة داليا مبارك بفساتين عدة من تصميمكِ، حدِّثينا عن هذه التجربة؟

اختارت الفنانة داليا مبارك، أن تكون أول إطلالةٍ لها بعد انقطاعها عن الفن بسبب ولادتها من تصميمي، وتحديداً في بداية عام ٢٠١٩، وشكَّل ذلك تحدياً كبيراً بالنسبة إلي، وفي الوقت نفسه تجربةً فريدة من نوعها، والحمد لله، عملتُ معها بكل ثقة، حتى إنها اختارت أحد تصاميمي خلفيةً لأغنية "لا تعتقد" التي أبهرت بها الجميع، وأيضاً اهتممتُ بإطلالتها في مجموعتي الأخيرة Philia collection، إذ ظهرت بتصميمٍ لي في إحدى حفلات عيد الفطر المبارك ٢٠٢٠.



ما مواصفات عارضات الأزياء التي تفضلينها في جلسات التصوير؟

أفضِّل أن تكون المودل ذات كاريزما عالية، وملامح صامتة، إضافة إلى تناسق الوسط والصدر مع الطول.



استناداً إلى خبرتكِ، ما متطلبات المرأة السعودية في الأزياء حالياً، وهل تختلف عن الماضي؟

السعودية امرأة متفرِّدة، ومتميزة جداً، فهي تهتم بالموضة كثيراً، وتبحث دائماً عن الابتكار، وتفكر بشكلٍ مختلف فيما يخص الأزياء، وهذا يزيد من المسؤولية علي لتقديم شيءٍ مبتكر، يرضي جميع الأذواق.



بماذا تنصحين المصممات المبتدئات عند البدء في مشروعاتهن؟

أنصحهن بدخول هذا المجال عن حبٍّ للاستمرار فيه، والاطلاع على كل جديدٍ في عالم الأزياء والموضة، واتباع شغفهن، وعليهن أن يعلمن أن تصميم الأزياء يتطلب الصبر، والمثابرة، والإصرار على تحقيق النجاح.



كيف تجدين صناعة الأزياء في السعودية، وهل تعتقدين أنها منافسة لدور الأزياء العالمية؟

نعم، هي تنافس أهم دور الأزياء في العالم، خاصةً أن المصممات السعوديات يتميَّزن بالتفكير الإبداعي، والقدرة على المنافسة في هذا المجال، إضافة إلى الرعاية التي توفرها وزارة الثقافة لهذه المهنة.



ما نصيحتكِ للسيدة في اختيار الفساتين؟

أنصح كل سيدة باختيار القطعة التي تحب حتى ينعكس هذا الحب ثقةً في نفسها أمام الآخرين.



كيف تصفين تجربتكِ في عالم التصميم؟

أراها تجربةً جميلة جداً، ولا يمكنني أبداً التوقف عن التفكير بها، وأجد الأزياء عالماً ممتعاً للغاية.



ما الذي ستُبهرين به محبي تصاميمك قريباً؟

سأقدم لهم تصاميم مميزة وأنيقة في الوقت نفسه.