لي لي تحتفل بـ6 سنين صداقة مع "فيكي": كلبة صحيح بس عمرها ما اتغيرت معايا

علاقات و مجتمع

"الوحيدة اللي من يوم ما عرفتها ماتغيرتش"، سبب رئيسي دعى لي لي محمد، للاحتفال بمرور 6 سنوات على صداقتها بـ الكلبة "فيكي" التي تسكن الشارع وتعرفت عليها بالصدفة، لتظل ترعاها وتحميها من إيذاء المارة، وتقدم لها الطعام وتجلس معها وتلاعبها، كأنهما يتحدثان لغة واحدة، تُحب وفائها لها وتمييزها من بين جميع سكان العمارة: "حبها ليا زي ما هو، عمرها ما أذتني ولا ضايقتني".

تسكن "لي لي"، في الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، ولم تتوقف يومًا عن رعاية "فيكي" وصغارها الذين يفارقون الحياة سريعًا، بسبب تسميمهم من أناس تجردوا من الرحمة، موضحة أنها عوضتها عن الكثير ممن عرفتهم وانخدعت في صداقتهم: "عرفت ناس في نفس التوقيت مكانوش بنفس درجة حبها وخوفها ومعاملتها معايا في كل الأوقات".

تشيد الفتاة بقوة "فيكي" وشخصيتها التي نالت إعجابها منذ اللحظة الأولى للقائهما: "كنت بحب أنزل أقعد في الجنينة لوحدي، مكانتش تخلى حد يعدي، وكنت بسكتها تفهم وتعديهم، ميتخافش عليها، المشكلة وقت ضعفها لما بتكون والدة بس بتصعب عليا، كل مرة بتولد ولادها بيتاخدوا منها أو يموتوا بعد ما يكبروا، حد معندوش قلب بيسمهم وبتفضل تبكي وتعوي وتشتكيلي كل ما بتشوفني".

تواسي "لي لي"، صديقتها الأليفة، وكأنها تصبرها على فراق صغارها، مؤكدة أنها في كل يوم تخرج فيها تجدها في استقبالها تجري عليها، وكأنها اشتاقت لها: "أول معرفتي بيها سمعت صراخ زي الأطفال، وهي بتهوهو بصوت عالي في مدخل العمارة، لاقيت العيال بيتقاسموا مين ياخد عيالها مشيتهم وبدأت رحلة صداقتنا".

تدافع "لي لي"، عنها باستمرار لدرجة أنها قد تدخل في مشاجرة مع الجيران بسببها لمنعهم من إيذاءها وتسميمها: "أحسن حاجة إنها بتعرف الأكل المتسمم، وبتحتفل برجوعي من بره هي وصحابها"، داعية الناس إلى تغيير نظرتهم للحيوانات الأليفة، خاصة "كلاب الشارع"، موضحة أنهم إذا تعاملوا معهم برفق وقدموا لهم الطعام لن يتعرضوا لإزعاج أبدًا: "بتخانق عشانها لدرحة إني كنت في مرة هبلغ البوليس".