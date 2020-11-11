منها الثوم والرومان.. 5 أطعمة لتقوية المناعة في فصل الشتاء

صحة

بدأت نسمات فصل الشتاء تفوح بهوائها البارد، واصطحبت معها بعض المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي تزيد فاعليته في هذا الفصل، ويلجأ البعض إلى أنواع أطعمة بعينها لتساعدهم على تقوية المناعة لحماية الجسم من الأمراض، لذلك ينصح بتناول عدد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية مناعة جميع أفراد الأسرة، وفقًا لموقع "ميس ماليني".

الرمان

يعتبر نبات الرمان مضادًا للميكروبات، وغنى بفيتامين "سي" فضلًا عن الكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تقوي جهاز المناعة، إذ يعد من الأطعمة الهامة والمفيدة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الفريدة، وهو ما يجهله عدد كبير من الناس.

البطاطا

تتميز البطاطا بلونها البرتقالي، نتيجة أنها غنية بعنصر "بيتا كاروتين"، أحد العناصر المضادة للأكسدة الطبيعة التي يتم تحويلها إلى فيتامين "أ"، الذي يرتبط نقصه بضعف جهاز المناعة، لذا ينصح بتناول البطاطا من وقت لآخر، لأنها من الأطعمة الهامة التي تزيد من كفاةء جهاز المناعة.

عصير البرتقال

عصير البرتقال من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتوافره باستمرار، ويعد البرتقال من أغنى الفاكهة والأطعمة بفتيامين "سي"، كما أنه عنصر غذائي يعمل على تقوية جهاز المناعة، إذ يحمي الخلايا ويعزز إنتاج الخلايا المناعية.

التوت البري

يحتوى التوت البري على فيتامين "سي"، فضلًا عن أن باقي مكوناته ثبت أنها تساعد في منع الإنفلونزا من تدمير الجسم، لذلك فإن احتساء كوب من عصير التوت البري مفيد خلال فترات الألم المصاحبة لنزلات البرد.

الثوم

تناول الثوم بشكل يومي، قد يقلل من فعالية أعراض الإنفلونزا والبرد، وفقًا لدراسات علمية، كما أن الثوم يحتوي على مركب يسمى "الأليسين"، الذي يتكون عندما يتم مضغ الثوم وهو في الواقع يدعم جهاز المناعة بشدة.