ميرهان حسين بملابس رياضية في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في جلسة التصوير، أثناء ارتدائها ملابس رياضية وبنطال أزرق، معلقة: "هناك محيطات داخلك".

وكانت ميرهان حسين، قد لفتت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عقب تصدرها "جوجل ترند"، بسبب أزيائها التي ظهرت بها.

وظهرت "ميرهان" بفستان أسود قصير، الذي تميز بأنه مزين بنقوش ذهبية لامعة، مع أكمام طويلة للغاية، وجوارب سوداء، ومكياج سموكي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الفنية، مشاركتها في مسلسل "ختم النمر"، من بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎