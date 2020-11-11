بعد وفاة طفل أثناء تدريب السباحة.. 4 علامات تسبق توقف القلب المفاجئ

صحة

يطمح أن يكون مثل السباحين الكبار، يتدرب مع أقرانه لتحقيق هذا الحلم، يجتهد أكثر للوصول إليه، يستمع باهتمام شديد لتعليمات مدربه، إلا أنه لم يكتب له أن يجاري طموحه، لتتوقف رحلة الوصول إلى الحلم الذى رواد عقل وروح، مات الصغير أثناء أداء التمارين المستمرة.

توفى الطفل عمر محمد ميرة، البالغ من العمر 14 عامًا، أمس، إثر إصابته بتوقف مفاجئ بعضلة قلبه أثناء تدريبات السباحة التي اعتاد ممارستها حتى يصبح سباحا يمثل مصر في المحافل الدولية، وأصدر نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بيانًا نعى خلاله وفاة لاعبه.

أسباب توقف عضلة القلب المفاجئ

السكتة القلبية المفاجئة هي فقدان مفاجئ لوظيفة القلب والتنفس والوعي، تنجم هذه الحالة عادةً عن اضطراب كهربائي في القلب يُعطِّل نشاط الضَّخِّ، ويُوقِف تدفُّق الدم إلى الجسم. ويمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة، إذا لم تعالج، بحسب موقع "Mayo Clinic".

أعراض توقف القلب المفاجئ

- الانهيار المفاجئ

- توقف النبض.

- توقف التنفس.

- فقدان الوعي.

علامات تسبق السكتة القلبية

- شعور بعدم الراحة في الصدر.

- ضيق النفس.

- الضَّعف.

- الخفقان (تسارع ضربات القلب).

أمراض بالقلب تهدد بالموت المفاجئ

- مرض الشريان التاجي

تحدث معظم حالات توقف القلب المفاجئ للأشخاص الذين لديهم مرض الشريان التاجي، وفيه تصبح الشرايين مسدودة بالكوليسترول والرواسب الأخرى، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب.

- النوبة القلبية

غالبا ما تكون النوبة قلبية، ناتجة عن مرض الشريان التاجي الحاد، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان البطيني وتوقُّف القلب المفاجئ.

- أمراض القلب الخلقية

عندما يحدث توقف القلب المفاجئ لدى الأطفال أو البالغين، قد يكون نتيجةَ الإصابة بعيبٍ في القلب منذ الولادة (مرض قلبي خِلْقي)، وعند البالغين الذين خضعوا لجراحة تصحيحية بسبب عيب خِلْقي في القلب، فهم أيضًا أكثر عرضةً لخطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.

- المشكلات الكهربائية في القلب

في حالة بعض الأشخاص، تكون المشكلة كامنة في النظام الكهربي للقلب نفسه، ولا تكون مشكلة متعلقة بعضلة القلب ولا صماماته، ويُسمَّى ذلك عدم انتظام ضربات القلب الأولية.

نصيحة لتجنب توقف القلب المفاجئ

قلّل احتمالية تعرضك لتوقُّف القلب المفاجئ بالخضوع للفحص الدوري، وفحوصات القلب بحثًا عن أي مشكلة فيه، واتباع نظام حياة صحي للقلب.