10 صور تكشف نحافة نورهان الشديدة.. والجمهور: أنتي عيانة ولا إيه؟

لايف ستايل

شاركت الفنانة نورهان، جمهورها مؤخرا، بصور كثيرة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لكن لاحظ متابعيها تغيرا كبيرا في شكلها، إذ فقدت وزنها بشكل كبير.

لفتت نورهان انتباه الجمهور سواء بصورها على البحر أو التي رصدت جوانب من حياتها اليومية العادية، إذ كتبت في تعليقها على آخر صورة نشرتها: "خسارة الوزن دليل على تعلم بعض الدروس.. وأن بعض الخسائر مكسب".

صور الفنانة بعد فقدان وزنها أثار موجة من التفاعل من قبل متابعيها وجمهورها عبر "إنستجرام"، إذ تفاجأ معظمهم من التغير الشديد في شكلها وانتقدها عدد منهم، ورحب آخرين بالخطوة معتبرينها جميلة في كل الأحوال.

وكان من بين التعليقات على صور نورهان بعد فقدان الوزن: "أنتي محتاجة شوية فيلر عند العيون والخدود عشان وشك خس أوي"، و"مالك يا نورهان عمالة تخسي ليه أنتي عيانة".

وعلق أحد المتابعين: "أنت كنت أجمل بكثير من الآن.. هوس الشكل أخذ منك طبيعة جمالك الذي كان يخطف الأنظار"، و"هو في إيه يا نورهان كفاية خسسان بلاش أكتر من كدة"، وقال آخر: "شكلك حلو وأكيد صحتك أحلى، بس خلاص لازم توقفي جمال وشك راح".

وقالت الفنانة نورهان، في تصريحات سابقة، إنها تحب شكلها بشدة، وفخورة به، معلنة أن عمرها الحقيقي 38 سنة، مؤكدة أنها أيضا تحب تجاعيد وجهها، وأنها لن تجري أى عملية من عمليات التجميل والبوتكس.

وقالت نورهان في تعليق على صورة عبر "إنستجرام": "أنا بحب تجاعيدى، وهذا ما أنا عليه، عمرى 38 سنة أمتن فيهم إلى الله، وهذا لا يضايقنى إطلاقا، لن أفعل البوتكس وأحب نفسى"، وذلك ردا منها على بعض تعليقات المتابعين.