الامارات | جو بايدن ياباني.. رئيس بلدية تحول إلى نجم عالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن ياباني.. رئيس بلدية تحول إلى نجم عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جذب رئيس بلدية في اليابان الاهتمام على الإنترنت بعدما اكتشف أن اسمه يمكن أن يُنطق "جو بايدن" مثل الرئيس الأميركي المنتخب. وأثار أوميدا ضجة في وسائل الإعلام والإنترنت خلال الأيام القليلة الماضية وتحول إلى نجم عالمي في جميع وسائل الإعلام

كان يوتاكا أوميدا (73 عاما)، رئيس بلدية بلدة ياماتو النائية بجنوب غرب اليابان والتي يقطنها 15 ألف شخص، يتابع التغطية التلفزيونية لفرز أصوات الناخبين الأميركيين مع أفراد أسرته عندما اكتشف لأول مرة أن الحروف الصينية التي تُستخدم لكتابة اسمه يُمكن أن تُنطق بطريقة تشبه نطق اسم جو بايدن.

وقال "أنا مندهش حقا... قيل لي أنني ذُكرت في نشرات الأخبار باليابان وكنت في طوكيو وسمعت أنني أصبحت موضوعا إخباريا في الولايات المتحدة أيضا".

واقترح البعض على أوميدا السفر إلى واشنطن للقاء بايدن أو دعوته إلى ياماتو، لكنه قال إنه سيكتفي حاليا برسالة تهنئة. وأضاف "كان رئيس الولايات المتحدة بالنسبة لي شخصا بعيدا عني... لكنني بالمصادفة، ولأن اسمينا يُنطقان بنفس الطريقة، أصبحت أشعر أنني أقرب إليه كثيرا عندما أشاهد خطاباته ومقاطع الفيديو التي يظهر فيها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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