أستاذ عقيدة عن مطالبات إباحة الإجهاض للمرأة: الإسلام لم يضع له عقوبة

علاقات و مجتمع
قالت الدكتورة كريمة بوعمري، أستاذ العقيدة والتصوف بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالمغرب، إن الفقه الإسلامي لم يتجاهل الحالات الخاصة الداعية للإجهاض كالاغتصاب وغيره، موضحة أن الدين الإسلامي له الحكم والعدل والتسامح والرأفة والرحمة، ويحترم المرأة ويُقدرها، ويحترم الروح.
وأضافت "كريمة"، خلال حوارها في برنامج "يتفكرون"، مع الدكتور خالد منتصر، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن الإجهاض بالفعل به نوعًا غير أخلاقي أو إجرامي، فحينما نتحدث عن الحرية، فكما أن البعض يطالب بحرية المرأة في الإجهاض، الجنين له حرية أيضًا في أن يعيش وأن يتمتع بحياته وفي أن يُنهي أيضًا حياته.
وأشارت أستاذ العقيدة والتصوف بكلية الآداب جامعة محمد الخامس بالمغرب، إلى أنه يجب أن نراعي أيضًا حرية الجنين كما نحترم حرية الآم، فيما ردت الدكتورة فوزية برج، أستاذة علم الاجتماع وعلم الإنسان بجامعة الحسن الثاني بالمغرب خلال حوارها في نفس البرنامج، بأنه لا يوجد نص في الشريعة الإسلامية ينص على عقوبة على الإجهاض.
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